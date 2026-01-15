Гибель жены, потеря сына и детство под немецкой оккупацией: как складывалась трагическая судьба звезды «Анны Карениной» Василия Ланового?

15 января 2026, 11:23

Василий Лановой (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

Имя Василия Ланового стало частью культурной памяти страны. Его даже продолжают узнавать по роли Вронского в «Анне Карениной», Курагина в «Войне и мире» и майора Вараввы в фильме «Офицеры». За свою карьеру он стал Народным артистом СССР, Героем Труда Российской Федерации, педагогом, чтецом и общественным деятелем. Судьба Ланового была сложной и порой жестокой. О его детстве на оккупированной территории, творческом пути и пережитых трагедиях, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Василия Ланового: ранние испытания Образование и первые шаги к сцене Рождение звезды: первые роли в кино и театр Вахтангова Личная жизнь Василия Ланового: любовь, трагедии и позднее счастье Смерть сына Василия Ланового Смерть Василия Ланового: верность сцене и борьба с болезнью Прощание и память

Биография Василия Ланового: ранние испытания

«Один немец, который был на постое в нашей деревне, подарил мне ремень с бляхой. А спустя какое-то время другой немец захотел этот ремень у меня отобрать. Я не отдавал, пытался объяснить, что это подарок. И тогда он выпустил из автомата очередь у меня над головой. Кажется, в шутку, потому что смеялся при этом», — вспоминал артист.

Образование и первые шаги к сцене

Василий Лановой (фото: кадр из фильма «Войне и мире»)

Рождение звезды: первые роли в кино и театр Вахтангова

Личная жизнь Василия Ланового: любовь, трагедии и позднее счастье

Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме «Анна Каренина» (фото: РИА Новости / Олег Макаров)

«У Тани была мощнейшая интуиция, как у папы. Она понимала, что брак когда-нибудь кончится, и просто не хотела оставаться одна. Даже с ребенком. Потому что Василий Семенович всегда был увлечен собственной профессией и отдавал ей 24 часа в сутки», — говорил брат Татьяны.

«Мы были на гастролях, пришло известие об этом. Помню, как в коридоре столкнулся с Лановым, он мне все сообщил, и я увидел, как он побелел прямо на глазах», — делился коллега Василия Алексей Кузнецов в документальном фильме Первого канала «Василий Лановой. Другого такого нет!».

«Оставаясь наедине, мы стараемся не говорить о профессии. Все творческие проблемы оставляем за порогом дома, сохраняем свою нервную систему. С самого начала мы с Ириной договорились, что в присутствии детей никогда не будем говорить о своих проблемах. Ни она, ни я не хотели, чтобы они стали артистами», — вспоминал Лановой.

Смерть сына Василия Ланового

Василий Лановой и Ирина Купченко (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Смерть Василия Ланового: верность сцене и борьба с болезнью

«Он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова. В эти моменты он начинал страшно нервничать. Просил, чтобы ему подсказывали, чтобы вместе с ним пели. И тогда все мы: я, дежурный врач и сиделка открывали слова в телефоне и ему читали. Потом мы все уже выучили слова и часами пели ему. Ему говорили, вот сейчас надо сделать капельницу, уколы. Он отвечал: "Нет, потом, сначала спойте мне песню". И мы пели и пели», — рассказала Ирина Петровна.

Прощание и память

«До сих пор не верю, что его нет. О чем я сейчас думаю? О судьбе этого человека», — говорила Купченко.