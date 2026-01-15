Гибель жены, потеря сына и детство под немецкой оккупацией: как складывалась трагическая судьба звезды «Анны Карениной» Василия Ланового?
Имя Василия Ланового стало частью культурной памяти страны. Его даже продолжают узнавать по роли Вронского в «Анне Карениной», Курагина в «Войне и мире» и майора Вараввы в фильме «Офицеры». За свою карьеру он стал Народным артистом СССР, Героем Труда Российской Федерации, педагогом, чтецом и общественным деятелем. Судьба Ланового была сложной и порой жестокой. О его детстве на оккупированной территории, творческом пути и пережитых трагедиях, — в материале «Радио 1».
Биография Василия Ланового: ранние испытанияБудущий артист появился на свет 16 января 1934 года в Москве. Его родители, выходцы из небольшой деревни, перебрались в столицу, спасаясь от голода. Но едва семье удалось обосноваться, началась Великая Отечественная война. Именно она на долгие годы разделила маленького Василия с родителями.
Летом 1941 года шестилетнего мальчика отправили к бабушке и дедушке в деревню. Спустя считанные недели территория оказалась под немецкой оккупацией. Родители долго не могли узнать, жив ли их сын. Однажды немецкий солдат дал очередь из автомата над головой ребёнка. Василий выжил, но из-за пережитого ужаса стал заикаться.
«Один немец, который был на постое в нашей деревне, подарил мне ремень с бляхой. А спустя какое-то время другой немец захотел этот ремень у меня отобрать. Я не отдавал, пытался объяснить, что это подарок. И тогда он выпустил из автомата очередь у меня над головой. Кажется, в шутку, потому что смеялся при этом», — вспоминал артист.Лишь после освобождения региона мать отправилась за сыном. Спустя месяц она вернулась в Москву уже вместе с Василием. Родители к тому времени сами стали инвалидами — годы войны оставили на них тяжёлые ранения.
Образование и первые шаги к сценеПосле возвращения в столицу мальчик столкнулся с новой трудностью — первые годы обучения проходили на территории, которую контролировали румынские власти, поэтому Лановой не умел писать по-русски. После контрольного диктанта его отправили учиться с первоклассниками. Однако упорство взяло верх: Василий догнал сверстников, окончил школу с золотой медалью, а заикание преодолел с помощью упражнений на протяжное пение.
Впервые мысль о том, чтобы стать аткером, появилась у Ланового в 13 лет после визита в театр. Вместе с приятелем он увидел афишу постановки «Том Сойер» — случайный поход стал судьбоносным. Школьники упрашивали руководителя драмкружка взять их в труппу, и Василий впервые вышел на сцену в 1948 году в «Дорогих моих мальчишках».
В 17 лет он уже играл главную роль в спектакле «Аттестат зрелости» и стал лауреатом Всесоюзного конкурса самодеятельных театров. Победа открыла дверь в театральное училище имени Бориса Щукина.
Рождение звезды: первые роли в кино и театр ВахтанговаВ кино Лановой дебютировал ещё студентом — в 1954 году он сыграл в экранизации «Аттестата зрелости», а затем получил главную роль Павла Корчагина в фильме «Как закалялась сталь» (1956). Эта работа принесла молодому артисту всесоюзную известность.
В 1957 году он окончил Щукинское училище и его приняли в труппу Театра имени Вахтангова. Первое время ему отводили лишь небольшие роли. Однако позже Лановому начали приходить предложения из других театров. Чтобы не потерять талантливого артиста, главный режиссёр доверил Лановому более серьезные работы.
Вскоре он стал одним из ведущих актёров театра. Его работы в спектаклях «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра», «Князь Андрей», «Мария Тюдор», «Конармия» и «Каменный гость» показали масштаб актёрского дарования.
В 1960-х Лановой активно снимался: «Алые паруса», «Полосатый рейс», роль Курагина в «Войне и мире» и образ Вронского в «Анне Карениной» закрепили его статус кинозвезды. В 1971 году страна увидела фильм «Офицеры». Роль Вараввы принесла Лановому народную любовь и звание «актёр года».
Артист продолжал сниматься десятилетиями. В 1979 году он удостоился Ленинской премии за озвучивание документального фильма «Великая Отечественная». В 1990-е вышли картины «Непредвиденные визиты», «Мелочи жизни», «Барышня-крестьянка». В 1998 году актёр сыграл императора Александра I в фильме «Незримый путешественник».
Личная жизнь Василия Ланового: любовь, трагедии и позднее счастьеПервая любовь Ланового — актриса Татьяна Самойлова. Их брак продлился три года и завершился болезненно. Лишь спустя годы стало известно, что актриса прервала беременность двойней.
«У Тани была мощнейшая интуиция, как у папы. Она понимала, что брак когда-нибудь кончится, и просто не хотела оставаться одна. Даже с ребенком. Потому что Василий Семенович всегда был увлечен собственной профессией и отдавал ей 24 часа в сутки», — говорил брат Татьяны.Вторая супруга артиста — актриса Тамара Зяблова. Они поженились в 1961 году, однако спустя десять лет брак оборвался трагедией: в 1971 году Зяблова погибла в автомобильной аварии, будучи беременной. Для Ланового это стало ударом, который он переживал тяжело и долго.
«Мы были на гастролях, пришло известие об этом. Помню, как в коридоре столкнулся с Лановым, он мне все сообщил, и я увидел, как он побелел прямо на глазах», — делился коллега Василия Алексей Кузнецов в документальном фильме Первого канала «Василий Лановой. Другого такого нет!».По словам самого Ланового, спустя несколько дней он приехал на место трагедии, взяв с собой свою собаку Чарли. Актер быстро обнаружил место, где оборвалсь жизнь его возлюбленной. Чарли начал ходить кругами, как будто что-то учуяв. Лановой вспоминает, что долго не мог уговорить пса вернуться в машину. В итоге ему пришлось взять собаку на руки и унести, поскольку Чарли категорически отказывался уходить.
Поддержку Лановому оказала актриса Ирина Купченко и уже спустя год они поженились. В браке родились два сына — Александр и Сергей. Наследники не пошли по стопам родителей: Саша поступил на исторический, а Сережа — экономический факультет МГУ.
Лановой отмечал, что важно поддерживать детей в выборе професси, ведь главное, по словам актера, чтобы они занимались тем, что им по-настоящему нравится.
«Оставаясь наедине, мы стараемся не говорить о профессии. Все творческие проблемы оставляем за порогом дома, сохраняем свою нервную систему. С самого начала мы с Ириной договорились, что в присутствии детей никогда не будем говорить о своих проблемах. Ни она, ни я не хотели, чтобы они стали артистами», — вспоминал Лановой.
Смерть сына Василия ЛановогоВ 2013 году семья пережила очередной удар — младший сын Сергей скончался от сердечной недостаточности. Ему было 37 лет. Лановой и Купченко избегали разговоров об этой трагедии. Позднее выяснилось, что у Сергея осталась внебрачная дочь Аня из Архангельска. Девочка стала часто приезжать к бабушке и дедушке в Москву и быстро стала частью семьи.
Бабушка с дедушкой часто водили ее в театр, дарили ей разные подарки, одевали, обували, а расходы брали на себя.
Смерть Василия Ланового: верность сцене и борьба с болезньюНесмотря на возраст, Лановой продолжал работать. В январе 2021 года его госпитализировали с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Он готовился к юбилею фильма «Офицеры» и даже на больничной койке репетировал песню «От героев былых времен».
«Он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова. В эти моменты он начинал страшно нервничать. Просил, чтобы ему подсказывали, чтобы вместе с ним пели. И тогда все мы: я, дежурный врач и сиделка открывали слова в телефоне и ему читали. Потом мы все уже выучили слова и часами пели ему. Ему говорили, вот сейчас надо сделать капельницу, уколы. Он отвечал: "Нет, потом, сначала спойте мне песню". И мы пели и пели», — рассказала Ирина Петровна.Однако болезнь прогрессировала — 28 января артисту стало хуже, его подключили к ИВЛ, но спасти не удалось. Ночью того же дня он умер в возрасте 86 лет.
Прощание и памятьПрощание с Лановским состоялось 1 февраля в Театре имени Вахтангова — там, где начался его путь. Коллеги и поклонники провожали артиста чтением стихов и песен, написанных им самим. Василия Семёновича похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Михаилом Жванецким.
«До сих пор не верю, что его нет. О чем я сейчас думаю? О судьбе этого человека», — говорила Купченко.