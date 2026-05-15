«Берет за это деньги»: в чем Яна Рудковская и Ксения Собчак обвиняли Надежду Стрелец и как сейчас живет журналистка?
16 мая отмечает свой день рождения Надежда Стрелец. Ее интервью множество людей называют интересными и глубокими, однако в карьере журналистки не обходится без скандалов. Подробнее — материале «Радио 1».
Биография Надежды Стрелец и путь в журналистикеНадежда Игоревна Стрелец родилась 16 мая 1980 года в Воронеже в семье Игоря и Ольги Стрелец. Девочку назвали в честь бабушки по отцовской линии. После школы она поступила в Воронежский государственный университет на филологический факультет, где успешно освоила специальность литературоведа.
Первые профессиональные шаги Надежда делала в редакциях известных изданий. Работа в СМИ научила её быстро находить общий язык с собеседниками, вникать в детали биографии героев и задавать точные, цепляющие вопросы. Этот опыт стал крепкой основой для будущей карьеры.
Одной из главных сильных сторон Надежды является её способность к эмпатии. Она тонко чувствует собеседника, умеет расположить человека к откровенности и задать вопросы, которые помогают раскрыться. Её подход — это не допрос, а глубокий диалог, где важны и слово, и молчание.
Надежда не скрывает, что верит в судьбу и осознанный выбор пути. Она уверена, что человек должен искать своё место и делать то, что приносит радость. Несмотря на признание и успех, Стрелец продолжает учиться. Она изучает новые форматы, совершенствует технику интервьюирования, читает профильную литературу, посещает профессиональные курсы. Для неё качество — не абстракция, а обязательное условие, без которого невозможен рост.
Скандал с Собчак и РудковскойОдно время в сети активно обсуждалось высказывание Надежды Стрелец о светской жизни в Москве. Журналистка заявила, что в последнее время она избегает посещения светских мероприятий из-за нехватки времени, вызванной работой, и выражает недоумение по поводу того, как другие светские личности умудряются находить время для вечеринок.
«Мне всегда хочется спросить у одних и тех же персонажей светской жизни: "Откуда у вас столько свободного времени? Чем вы занимаетесь?"» — недоумевала Стрелец.На ее пост отреагировала Ксения Собчак. Она провела параллель между Надеждой Стрелец и Оксаной Лаврентьевой, отметив, что обе женщины проявляют схожую реакцию на игнорирование со стороны организаторов крупных мероприятий.
«Это становится привычным: когда Оксану Лаврентьеву исключили из списков Конденаста и перестали приглашать на значимые события, она тоже начала презирать всё вокруг», — заявила Собчак.Яна Рудковская, в свою очередь, высказала мнение, что Надежда посещает мероприятия за деньги, что вызвало волну негативных комментариев в её адрес.
«Недавно я узнала интересный факт: Надя теперь берет за это (мероприятия — прим.ред) деньги», — поделилась Рудковская.