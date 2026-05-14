Беременная Барбара Палвин подтвердила слухи на Каннском кинофестивале
Барбара Палвин и Дилан Спроус официально подтвердили, что ждут первого ребёнка. Слухи о беременности модели ходили уже несколько недель, однако пара предпочитала не комментировать происходящее.
Всё изменилось на 79-м Каннском кинофестивале во Франции, где влюблённые появились вместе на красной дорожке, а позже опубликовали фото в соцсетях. Для выхода Барбара Палвин выбрала светло-голубое платье с короткими рукавами и юбкой, украшенной перьями. Модель нежно придерживала рукой заметно округлившийся живот, окончательно подтвердив слухи о скором пополнении в семье. Рядом с ней позировал Дилан Спроус в классическом смокинге. Кадры с мероприятия мгновенно разлетелись по соцсетям и вызвали бурную реакцию поклонников пары.
История любви Барбары и Дилана началась в 2017 году, когда они познакомились на одной из вечеринок. Уже летом 2018-го знаменитости начали встречаться, а спустя несколько месяцев модель признавалась, что считает актёра «идеальным партнёром».
В июне 2023 года пара объявила о помолвке, а уже через месяц сыграла свадьбу в Венгрии. Новость о беременности особенно растрогала поклонников модели после того, как прошлым летом Барбара Палвин откровенно рассказала о борьбе с эндометриозом. Звезда признавалась, что долгие годы страдала от сильных болей, хронической усталости и проблем со здоровьем, а позже перенесла операцию.
