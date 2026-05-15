«Завистливые идиоты»: дочь Пригожина ответила на слухи о ее ссоре с отцом из-за денег

15 мая 2026, 15:34

Дочь продюсера Пригожина опровергла слухи о ссоре с отцом из-за денег

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная опровергла слухи о конфликте с отцом из-за денег. Соответствующий пост она выложила в своем Instagram*.





В сети появилась информация от некой подруги блогерши Марии. По ее словам, Даная якобы недовольна тем, что отец поддерживает Арсения Шульгина — сына певицы Валерии — в решении бизнес-проблем, а ей отказал в помощи с продвижением в шоу-бизнесе. В ответ девушка заявила, что эти обивнения не имеют ничего общего с действительностью.

«Я такого не говорила, никаких Марий у меня нет. Мои друзья не медийны. Как же вы надоели, завистливые идиоты. У меня потрясающие отношения с папой и всей семьей. Отвалите уже», — резко отреагировала она.