Мать разгоняла собутыльников, а он пережил тяжелую утрату и конфликтовал с властями: жизнь и творчество лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука
Юрий Юлианович Шевчук — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, художник, актер и общественный деятель, имя которого давно стало частью истории русского рока. Основатель и бессменный лидер группы «ДДТ» создал десятки песен, превратившихся в музыкальные символы эпохи. Композиции «Что такое осень», «Дождь», «Родина», «Не стреляй», «Последняя осень» и «Агидель» знают сразу несколько поколений слушателей. 16 мая артисту исполняется 69 лет. Подробнее о его биографии и трагедиях, которые он пережил — в материале «Радио 1».
Биография Юрия Шевчука: детство и первые увлеченияЮрий Шевчук появился на свет 16 мая 1957 года в поселке Ягодное Магаданской области. Детские годы будущего музыканта прошли в разных городах страны. В школу он отправился уже в Нальчике, а высшее образование получил в Уфе.
До шести лет главным увлечением мальчика оставалось рисование. Позднее в его жизни появилась музыка, и уже в начале 1970-х Юрий буквально разрывался между живописью и гитарой.
Будущий лидер «ДДТ» рано начал зарабатывать самостоятельно. В 13 лет он трудился грузчиком на кондитерской фабрике. На первые честно заработанные деньги подросток купил себе джинсы Levi Strauss. Позже Шевчук вместе с друзьями работал художником-оформителем на сельскохозяйственных объектах. В разные периоды жизни музыкант также успел попробовать себя в профессиях докера, дворника, грузчика, слесаря, кочегара, охранника и портового рабочего.
Учеба в Уфе и ссылка на СеверПосле окончания школы Юрий Шевчук решил связать жизнь с живописью и поступил в Башкирский педагогический институт на художественно-графический факультет. Однако студенческая жизнь едва не закончилась для него отчислением уже на первом курсе. Руководство вуза застало молодого человека в нетрезвом состоянии. Мать музыканта, Фания Акрамовна, серьезно испугалась, что сын окончательно уйдет в разгульный образ жизни, и решила увезти его подальше от шумной компании.
«Ненавижу это»: Соколовский раскритиковал моду на «проработанность»
17-летний Юрий отправился на Колыму, где трудился докером в порту недалеко от Чукотки. Затем молодой человек на два месяца ушел на охоту. Именно тот тяжелый период во многом изменил характер будущего рок-музыканта. Когда Шевчук вернулся к учебе и восстановился в институте, преподаватели отмечали: с Севера приехал уже не легкомысленный юноша, а взрослый мужчина.
Как появилась группа «ДДТ»Несмотря на полученный диплом художника, Юрий Шевчук практически сразу дал понять семье, что посвятит себя другому. Диплом он протянул матери со словами о том, что дальше собирается заниматься именно музыкой. Серьезно относиться к выбору сына Фания Акрамовна начала после того, как услышала его песню «Не стреляй!» на выпускном вечере.
В 1979 году Юрий вошел в состав музыкального коллектива, репетировавшего при уфимском ДК «Авангард». Спустя год группа получила название «ДДТ» и записала первый магнитоальбом. Настоящий прорыв произошел в 1982 году. Музыканты отправили на конкурс несколько песен, включая композицию «Не стреляй», посвященную войне в Афганистане, о которой в Советском Союзе предпочитали говорить крайне осторожно.
Конфликт Юрия Шевчука с советской властьюАльбом «Компромисс», записанный на подпольной студии, быстро разошелся среди поклонников рок-музыки и поставил «ДДТ» в один ряд с известными ленинградскими коллективами. Однако популярность сопровождалась серьезными проблемами. Власти воспринимали творчество Шевчука как форму социального протеста. Особенно остро чиновники и представители «компетентных органов» отреагировали на альбом «Периферия», в котором музыкант показал тяжелую и неприглядную жизнь советской глубинки.
Отдельное раздражение вызвала песня «Наполним небо добротой». Юрия Шевчука обвиняли в поддержке религиозных взглядов и социальном непримирении.
«Я тогда очень страдала от несправедливости к сыну. Даже в Москву ездила, стараясь все уладить, договаривалась о том, чтобы на Юру так сильно не набрасывались. Хотела до Пугачевой дойти, но ей тогда и самой было нелегко», — признавалась мама артиста.
«ДДТ» и всесоюзная славаС началом перестройки подпольный рок постепенно вышел из тени. Группа «ДДТ» превратилась в один из главных коллективов русского рока. По всей стране звучали песни «Ты не один», «Я получил эту роль», «Рожденный в СССР», «Оттепель», «Актриса Весна». Однако настоящими музыкальными символами эпохи стали композиции 1990-х годов.
Именно тогда Юрий Шевчук написал песни «Дождь», «В последнюю осень», «Что такое осень», «Ночь-Людмила» и «Агидель». Эти произведения окончательно закрепили за музыкантом статус одного из главных поэтов русского рока.
Группа выпускала студийные альбомы с завидной регулярностью. При этом Шевчук не пытался жить исключительно за счет старых хитов и постоянно предлагал слушателям новый материал. Среди наиболее заметных композиций поклонники отдельно выделяли песни «Капитан Колесников», «Песня о свободе», «Этот город» и «Пропавший без вести».
Главная женщина в жизни Юрия ШевчукаКогда Юрий переехал в Ленинград, вслед за сыном отправилась и его мать. Ради этого Фания Акрамовна продала дом в Уфе и сад в Затоне. Женщина мечтала построить жилье в Северной столице, однако инфляция уничтожила почти все накопления, и средств хватило только на фундамент.
Позже сам музыкант приобрел квартиру, но мать продолжала заботиться о нем практически ежедневно. Она готовила, стирала, следила за его бытом и даже разгоняла шумные компании друзей и собутыльников. Фания Акрамовна открыто признавалась, что постоянно переживала за сына и пыталась уберечь его от саморазрушения.
«Он, конечно, сердился, говорил: "Что ты меня так опекаешь, я не ребенок, что ты за мной по пятам ходишь?" Но я билась за него как умела. Не хотела уступать, говорила этим рокерам: "Не надо мне сына спаивать", — и выгоняла. На этой почве у нас конфликты случались, Юра пропадал на несколько дней, а я обзванивала всех его знакомых и приезжала за ним — по-другому я не могла. Книжку, помню, прочитала про Джона Леннона, он тоже было время такой образ жизни вел ужасно разгульный, пока не появилась у него Йоко Оно. Я тогда Юре сказала: "У тебя нет ни Йоко Оно, ни Марины Влади, как у Высоцкого. У тебя есть только мама», — вспоминала женщина.Со временем мать музыканта вернулась в Уфу, где за ней ухаживала дочь Наталья. Несмотря на возраст, женщина продолжала внимательно следить за творчеством сына. Каждое лето Фания Акрамовна приезжала к Юрию на дачу в Лебедевке под Санкт-Петербургом. Прекратить эти поездки ей пришлось только после ухудшения здоровья.
Даже в преклонном возрасте женщина интересовалась гастролями сына и отмечала на карте города, где проходили концерты «ДДТ». Сам Шевчук старался ежедневно звонить матери. Эта многолетняя и почти неразрывная связь оборвалась в августе 2019 года. Фания Акрамовна тихо ушла из жизни в возрасте 94 лет.
Личная жизнь Юрия Шевчука: первая любовьЭльмира Бикбова училась в той же школе, что и будущий лидер «ДДТ» Юрий Шевчук. Девушка увлекалась живописью, любила рок-музыку и поддерживала музыканта в период, когда вокруг него уже формировалась репутация «неудобного» артиста. Она даже отправляла письма в поддержку Шевчука, когда у группы возникали конфликты с властями.
Помимо этого, Эльмира занималась в студии эстрадного танца. Репетиции проходили в том же Доме культуры, где музыканты «ДДТ» собирались на свои выступления и репетиции. Именно там Шевчук впервые обратил внимание на девушку. Позднее судьба вновь свела их в шахматном клубе при Нефтяном университете.
Разлука, письма и свадьба
Несколько лет отношения пары были в режиме вынужденной разлуки. Из-за давления со стороны советских властей Шевчук не мог спокойно приезжать в Уфу. Влюбленные отправляли друг другу письма. Мать Бикбовой спокойно относилась к отношениям дочери с музыкантом, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте между ними. Женщина лишь просила будущего зятя не мешать Эльмире учиться. Однако учебу девушке все же пришлось временно оставить. В какой-то момент она сорвалась к Шевчуку в Ленинград, не желая больше жить на расстоянии.
В 1986 году Юрий Шевчук и Эльмира Бикбова официально поженились. Уже через год у супругов родился сын Петр. Незадолго до появления ребенка музыкант написал композицию «Актриса Весна». Главной вдохновительницей песни стала именно Эльмира.
Однако Бикбовой требовалось завершить обучение в институте искусств, поэтому супругам снова пришлось расстаться на некоторое время.
Болезнь Эльмиры Бикбовой
После получения диплома Эльмира переехала к мужу в Ленинград. Казалось, впереди супругов ждет спокойная семейная жизнь. Во время подготовки дипломного спектакля «Журавли», где Эльмира исполняла главную роль, девушка начала жаловаться на мучительные головные боли. В новогоднюю ночь состояние актрисы резко ухудшилось.
Эльмиру срочно госпитализировали в неврологическое отделение. Спустя десять дней мать девушки настояла на проведении МРТ головного мозга. Обследование выявило опухоль. Для семьи начался тяжелейший период борьбы за жизнь молодой женщины.
Смерть Эльмиры
В марте 1992 года Эльмира Бикбова умерла. Ей было всего 24 года. Смерть супруги стала для Юрия Шевчука страшным ударом. Музыкант тяжело переживал утрату. Позднее он признавался, что только творчество помогло ему не сломаться окончательно.
Вскоре после трагедии группа «ДДТ» выпустила альбом «Актриса Весна», который многие поклонники до сих пор называют самым лиричным и эмоциональным в истории коллектива. Обложку пластинки украсил рисунок, созданный самой Эльмирой.
Позднее Шевчук посвятил супруге композицию «Беда». А в 2018 году в клипе на песню «Когда ты была здесь» музыкант использовал образ девушки, улетающей на воздушном шаре. Этот рисунок также создала Эльмира.
После смерти Бикбовой в Сети начали публиковать письма, которые она писала мужу. Эти строки поклонники «ДДТ» до сих пор считают одними из самых трогательных свидетельств любви в истории русского рока.
«За свои 24 года я прожила настоящую, полную жизнь. Понимаешь? Прожила свою жизнь... Она мне, как подарок. Наша любовь... И те розы на скамьях в далекой Уфе. Наш сын. Какое счастье, что он у нас есть! Я познала радости и огорчения сцены. Успела пробежаться по ее доскам... Многим не удается познать столько счастья даже за длинную жизнь! Давай поцелуемся, как на той, далекой нашей свадьбе. Когда-нибудь мы — дети вечности, будем все равно вместе. И не надо грустить. Все было здорово! Я люблю твои песни, твоя слава кружила и мою голову. Потому что мы одно целое», — гласили строки.
Роман Шевчука с Дарьей ЮргенсПозднее, во время работы над клипом «Черный пес — Петербург» в Театре на Фонтанке, Шевчук познакомился с актрисой Дарьей Юргенс. Между артистами быстро возникла эмоциональная связь. Юрий начал посещать спектакли Юргенс, а актриса приходила в его студию, хотя сама признавалась, что творчество «ДДТ» тогда ее особенно не впечатляло.
«Я представляла себя той единственной, которая вытянет Шевчука из затяжной депрессии после трагической гибели жены. Он рассказывал, что долго не влюблялся ни в кого, что я первая, кто сумел пробудить в нем интерес к жизни. Мне нравилось его слушать. Юра красиво говорил, в том числе и об отношениях мужчины и женщины: "Дети рождаются только от великой любви"», — признавалась Дарья.
Однако отношения дали трещину после беременности Юргенс. Музыкант хотел ребенка, но при этом настаивал, чтобы Дарья оставила театр и посвятила себя семье, воспитанию будущего малыша и сына Петра. Актриса не захотела отказываться от карьеры и решила сделать аборт. Позднее Юргенс назвала этот поступок своей большой ошибкой.
«Конец наших отношений с Шевчуком, несмотря на "высокий штиль", оказался банальным. Выяснилось, что мое ощущение этого человека придуманное и чересчур возвышенное. А Юра — самый обыкновенный», — резюмировала актриса.
Отношения Юрия Шевчука и Марьяны ПолевойВ 1994 году на концерт группы «ДДТ» пришла актриса Марьяна Полтева. За кулисами девушку познакомил с Юрием Шевчуком Гарик Сукачев. В тот же вечер музыкант и актриса случайно встретились в клубе, а позже оказались в одном отеле. Пока остальные участники группы праздновали концерт, Марьяна и Юрий до самого утра разговаривали о жизни.
Сначала между ними возникла просто дружба. Постепенно отношения стали ближе, хотя влюбленным постоянно приходилось жить на два города. Полтева работала в Москве, а Шевчук категорически не хотел покидать Петербург. В кризисные для российского кино 90-е годы Марьяна часто сопровождала музыканта в гастрольных поездках.
«В процессе осмысления»: Анна Чиповская призналась в зависти к Юре Борисову
Осенью 1997 года Марьяна Полтева забеременела, и тогда Юрий Шевчук сделал ей предложение. Однако до регистрации брака дело так и не дошло. Сына Федора актриса рожала в Германии, куда к тому моменту переехали ее родители. Изначально Полтева рассчитывала остаться там ненадолго, однако со временем окончательно обосновалась за границей.
Постепенно отношения с музыкантом перешли в спокойный и почти родственный формат. Пара рассталась без громких скандалов, а Шевчук продолжил участвовать в воспитании сына.
Кто стал гражданской женой Юрия ШевчукаПосле расставания с Марьяной Полевой музыкант практически перестал рассказывать о личной жизни. Лишь в нулевых годах стало известно, что супругой лидера «ДДТ» является Екатерина Дятлова. В редких интервью Шевчук называл избранницу Екатериной Георгиевной и подчеркивал: она категорически не любит публичность и запрещает рассказывать подробности семейной жизни.
Иногда музыкант все же делился деталями. Например, признавался, что любимая женщина постоянно балует его домашней едой и создает атмосферу настоящего уюта. Шевчук также говорил, что чувствует себя счастливым рядом с ней. Официально оформляли ли они отношения — неизвестно.