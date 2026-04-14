«Бес попутал»: Полина Диброва впервые высказалась о возвращении к бывшему мужу-телеведущему
Полина Диброва искренне хочет дружить с бывшим мужем Дмитрием
История вокруг развода Дмитрия и Полины Дибровых продолжает вызывать широкий резонанс. В эфире шоу «Секрет на миллион» телеведущий заявил, что ждёт возвращения бывшей жены.
Полина Диброва в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv прокомментировала заявления экс-супруга и рассказала о своём отношении к происходящему.
«Я жду Полину. Мне кажется, их (Полину Диброву и Романа Товстика — прим.ред.) бес попутал. Я не верю (что у них всё серьёзно), но я никогда и ничего не сделаю, чтобы разорвать этот порочный круг. Я — не он, и я бы так делать не стал», — заявил Дибров в беседе с Лерой Кудрявцевой.
В ответ на это Полина отметила, что не понимает, к чему тут порочный круг и фраза «я — не он», а также призналась, что слышит эти слова не впервые. По её словам, когда она раскрыла Дмитрию влюбленность в другого человека, он отреагировал аналогично, что стало для неё непростым моментом.
«Я это уже слышала, для меня это не секрет и не новость. Но мне сложно это слышать, я очень сильно переживаю за Диму. Очень хочу, чтобы он был спокоен душевно, и чтобы это не было каким-то наваждением», — заявила гостья подкаста.
Также в шоу Кудрявцевой ситуацию прокомментировал близкий друг Диброва, который тоже выразил скепсис относительно будущего отношений Полины и Романа. По его мнению, союз продлится не более трёх лет. Однако возвращения к бывшему мужу не произойдёт, несмотря на то что сам Дмитрий продолжает ждать.
Полина эмоционально отреагировала на эти слова, подчеркнув, что уже устала от постоянного обсуждения её личной жизни:
«Оставьте меня в покое, сколько ещё можно мусолить эту историю. Я не буду ничего доказывать, рвать на себе рубашку и заявлять: «Нет, я проживу с Ромой сколько-то лет». Я проживу с Ромой ровно столько, сколько нам суждено и сколько мы сможем поддерживать нашу любовь и наши отношения. Я постараюсь сделать всё от себя зависящее, чтобы он был счастлив. И я искренне хочу, чтобы этот брак был вечным».
Сам Дибров при этом не скрывает своих чувств и допускает возможность воссоединения с бывшей женой и матерью своих детей. Он открыто заявил, что готов принять Полину обратно, несмотря ни на что.
«Если она вернётся, я ни секунды не буду думать и никогда на свете не буду упрекать её. Конечно, (я готов простить другого мужчину в постели своей женщины), ради будущей жизни», — заявил телеведущий.
В ответ на это Диброва с улыбкой выразила надежду на то, что их отношения с бывшим мужем смогут перейти в формат тёплой дружбы. Она бы искренне хотела сохранить возможность проводить время вместе, встречаться на праздниках и сохранять связь. Однако важно, чтобы это происходило без боли, а с уважением к совместно прожитым годам и чувством благодарности и любви.