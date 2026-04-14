«Бес попутал»: Полина Диброва впервые высказалась о возвращении к бывшему мужу-телеведущему

14 апреля 2026, 15:37

Полина Диброва искренне хочет дружить с бывшим мужем Дмитрием

Дмитрий и Полина Дибровы с детьми (фото: Instagram* @polinadibrova)

История вокруг развода Дмитрия и Полины Дибровых продолжает вызывать широкий резонанс. В эфире шоу «Секрет на миллион» телеведущий заявил, что ждёт возвращения бывшей жены.





Полина Диброва в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv прокомментировала заявления экс-супруга и рассказала о своём отношении к происходящему.





«Я жду Полину. Мне кажется, их (Полину Диброву и Романа Товстика — прим.ред.) бес попутал. Я не верю (что у них всё серьёзно), но я никогда и ничего не сделаю, чтобы разорвать этот порочный круг. Я — не он, и я бы так делать не стал», — заявил Дибров в беседе с Лерой Кудрявцевой.

«Я это уже слышала, для меня это не секрет и не новость. Но мне сложно это слышать, я очень сильно переживаю за Диму. Очень хочу, чтобы он был спокоен душевно, и чтобы это не было каким-то наваждением», — заявила гостья подкаста.

Полина Диброва (Фото: «Радио 1»)

«Оставьте меня в покое, сколько ещё можно мусолить эту историю. Я не буду ничего доказывать, рвать на себе рубашку и заявлять: «Нет, я проживу с Ромой сколько-то лет». Я проживу с Ромой ровно столько, сколько нам суждено и сколько мы сможем поддерживать нашу любовь и наши отношения. Я постараюсь сделать всё от себя зависящее, чтобы он был счастлив. И я искренне хочу, чтобы этот брак был вечным».

«Если она вернётся, я ни секунды не буду думать и никогда на свете не буду упрекать её. Конечно, (я готов простить другого мужчину в постели своей женщины), ради будущей жизни», — заявил телеведущий.