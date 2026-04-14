Уехавшая из России певица хранит свои сбережения в России
Уехавшая из страны певица Земфира* продолжает хранить свои сбережения в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, с начала 2022 года исполнительница внесла на накопительные счета около 30 миллионов рублей. Процентный доход от вкладов за это время составил примерно 3,5 миллиона рублей. Деньги продолжают поступать на ее счета в различных российских банках.
Сейчас артистка старается соблюдать российское законодательство: под всеми публикациями она ставит маркировку иноагента, чтобы избежать уголовного преследования и сохранить нажитое.
В России у Земфиры* остаются действующий ИП и нежилое помещение в подвале дома в Хорошевском районе Москвы. Свою квартиру на Фрунзенской набережной она переписала на актрису Ренату Литвинову. Около четырех лет назад они вместе переехали на постоянное место жительства в Париж.
