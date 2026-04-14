Блогер Лерчек выбрала имя для четвертого ребенка
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) выбрала имя Даниэль для своего четвертого ребенка. Об этом пишет РИА Новости.
Отцом малыша стал тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
«Пара дала ребёнку двойное имя, но чаще его называют Даниэль», — сказал собеседник агентства.
На следующий день после выписки из роддома Валерию госпитализировали. Врачи обнаружили у нее рак желудка четвертой стадии. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Напомним, что экс-супруг знаменитости получил 7 лет тюрьмы за отмывание денег. Суд Москвы признал его виновным в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты.