Бесплодие, скандал с наркотиками и связь с Киркоровым: звезде сериала «Счастливы вместе» Наталье Бочкарёвой 45 лет, как живет актриса
25 июля 2025 года актриса Наталья Бочкарева отмечает 45-летний юбилей. Звезда сериала «Счастливы вместе», режиссёр, художник и мать троих детей прошла путь от бедной студентки до одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. О том, как сложилась ее жизнь после популярного сериала и в какой громкий скандал она попала, расскажет «Радио 1».
Детство в Нижнем Новгороде: развод родителей и раннее сиротствоНаталья Бочкарева родилась в Горьком (ныне Нижний Новгород) в семье работников автозавода. Мать работала бухгалтером, отец — на производстве. С детства Наталья была активным ребенком: лазала по деревьям, играла с мальчишками, стреляла из рогатки и не боялась задир. Когда девочке было 9 лет, ее родители развелись, но продолжали жить под одной крышей. А в 50 лет они оба остались без работы. Уже в 19 лет будущая актриса потеряла мать, которая умерла от сердечного приступа. А еще спустя пять лет скончался и отец. Её и младшую сестру Надежду судьба сделала круглыми сиротами.
Первые шаги в профессии: встреча с ТабаковымАктёрская карьера началась неожиданно — по спору с тётей, которая «взяла ее на слабо». В итоге Наталья увидела объявление о наборе в театральное училище и решила попробовать. На вступительных экзаменах она представилась с юмором: «Боч-ка-ре-ва — бочка и рева в одном лице». Несмотря на отсутствие подготовки, её зачислили
Оба родителя отнеслись к выбору дочери с недовольством и ни разу не посетили ее спектакли. Однако именно в училище Наталья познакомилась с Олегом Табаковым и заявила ему, что хочет учиться у него. Он пригласил её учиться в Москве. Бочкарева была зачислена сразу на третий курс Школы-студии МХАТ, а после окончания в 2002 году вошла в труппу МХТ имени А. П. Чехова.
Успех в сериале «Счастливы вместе»: кастинги, беременность и народная любовьНастоящую славу Наталье Бочкаревой принесла роль Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе». Проект стартовал в 2006 году. Бочкарева прошла кастинг лишь с третьей попытки: после начала съёмок продюсеры решили заменить исполнительницу главной роли и вернули Наталью.
24-летняя актриса сыграла 45-летнюю домохозяйку — с вызывающим макияжем и нарочито вульгарной внешностью. Сериал стал хитом и снимался 7 лет. Во время съёмок Бочкарева успела дважды стать матерью, но во время беременности не прекращала работу. Съёмочный процесс был настолько интенсивным, что в сезон снималось до 100 серий.
Жизнь после сериала: режиссура, эмиграция и неудачи в КаннахПосле окончания сериала в 2015 году Наталья уехала в США, где поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссёров. Там она сняла короткометражный фильм «Свободный день», показанный на Каннском фестивале, но не получивший широкого признания. Некоторое время актриса сотрудничала с Филиппом Киркоровым, который помог ей начать петь и выступать на сцене. Однако их общение прервалось из-за ревности супруга.
«Если Филипп видит какой-то талант, то помогает. Поэтому было очень приятно, когда Филипп сам, лично, или его помощники приглашали на концерты, премьеры, присылали машину. Наше общение всегда было очень тёплым», — признавалась Наталья.
Скандал 2019 года: наркотики и неожиданный приговор28 сентября 2019 года Бочкарева была задержана в Москве сотрудниками ГИБДД. В её машине нашли пакет с кокаином (0,69 г). Видео задержания, где актриса признаётся в наличии запрещённых веществ, разлетелось по СМИ. Вскоре Наталья отказалась от своих слов, назвав запись фейком.
«Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Могу сказать одно: будьте бдительны и осторожны. Никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить», — говорила она.Тем не менее суд признал её вину. Вопреки ожиданиям, Бочкарева отделалась штрафом в 30 тыс. рублей и благотворительным взносом в 50 тыс., а уголовное дело прекратили. Такая мягкость вызвала шквал критики и обвинения в «особом отношении» к медийным персонам.
Личная жизнь: любовь в поезде, развод и долгожданные детиПервого мужа Бочкарева встретила в поезде. Он якобы защитил её от хулиганов, но позже выяснилось, что сцена была подстроена, а «хулиганы» были его друзьями: мужчина долго был влюблен в актрису и таким образом захотел произвести на нее впечатление. Пара прожила вместе 7 лет, узаконив отношения только после рождения сына Ивана в 2007 году. Через год родилась дочь Мария.
Врачи долгое время ставили Бочкаревой диагноз «бесплодие», но оба ребёнка, как она утверждает, появились «по молитвам».
Развод с мужем состоялся в 2010 году, хотя публично о расставании актриса сообщила лишь в 2014-м. Во второй раз Наталья вышла замуж в 2019 году. Новым избранником стал личный помощник роман. В 2023 году у пары родился сын Александр — третий ребёнок актрисы, которого она считает настоящим чудом. Имя мальчику дали в честь святого Александра Свирского.
Творческие грани: живопись, музыка и режиссураВне актёрской профессии Бочкарева активно развивает творческие хобби. Она серьёзно увлеклась живописью, поступив во время пандемии в Строгановку.
Музыкальная карьера актрисы включает синглы «Белая метель», «Убирайся», «Мартини» и клип «Вирусная музыка», где она вновь вернулась к образу Даши Букиной.