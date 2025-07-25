25 июля 2025, 15:00

Наталья Бочкарева (фото: Instagram* / natalia_bochkareva_official)

25 июля 2025 года актриса Наталья Бочкарева отмечает 45-летний юбилей. Звезда сериала «Счастливы вместе», режиссёр, художник и мать троих детей прошла путь от бедной студентки до одной из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса. О том, как сложилась ее жизнь после популярного сериала и в какой ​громкий скандал она попала, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство в Нижнем Новгороде: развод родителей и раннее сиротство Первые шаги в профессии: встреча с Табаковым Успех в сериале «Счастливы вместе»: кастинги, беременность и народная любовь Жизнь после сериала: режиссура, эмиграция и неудачи в Каннах Скандал 2019 года: наркотики и неожиданный приговор Личная жизнь: любовь в поезде, развод и долгожданные дети Творческие грани: живопись, музыка и режиссура

Детство в Нижнем Новгороде: развод родителей и раннее сиротство

Первые шаги в профессии: встреча с Табаковым

Успех в сериале «Счастливы вместе»: кастинги, беременность и народная любовь

Наталья Бочкарева и Виктор Логинов (фото: Instagram* / natalia_bochkareva_official)



Жизнь после сериала: режиссура, эмиграция и неудачи в Каннах

«Если Филипп видит какой-то талант, то помогает. Поэтому было очень приятно, когда Филипп сам, лично, или его помощники приглашали на концерты, премьеры, присылали машину. Наше общение всегда было очень тёплым», — признавалась Наталья.

Скандал 2019 года: наркотики и неожиданный приговор

«Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Могу сказать одно: будьте бдительны и осторожны. Никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить», — говорила она.

Наталья Бочкарева (фото: Instagram* / natalia_bochkareva_official)



Личная жизнь: любовь в поезде, развод и долгожданные дети

Наталья Бочкарева с дочкой (фото: Instagram* / natalia_bochkareva_official)



Творческие грани: живопись, музыка и режиссура