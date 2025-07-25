Стало известно, сколько Александр Масляков-младший заработал на КВНе
Александр Масляков-младший заработал на КВНе 1,6 млрд рублей. Об этом пишет портал «Страсти».
После смерти Александра Маслякова, единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение "АМИК"» стал его сын Александр Масляков-младший. Компания занимается производством программы КВН.
За прошлый год «АМИК» заработала 1,6 млрд рублей. Чистая прибыль фирмы составила 210,6 млн рублей.
У Александра Маслякова-младшего есть и другие бизнесы: ООО «ПЛАНЕТА», ООО «КВН КАФЕ», ООО «КВН СУВЕНИР» и ООО «КВН ПРОДАКШН». Суммарно за 2024 год они заработали 43,5 млн рублей.
О том, как Александр Масляков-младший поднимался по лестнице семейного бизнеса и с какими трудностями столкнулся, читайте в материале «Радио 1».
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