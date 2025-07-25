«Далеко не конец»: Адвокат Павла Прилучного заявила, что Муцениеце ответит за клевету

25 июля 2025, 14:27

Суд встал на сторону Агаты Муцениеце в споре с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце и Павел Прилучный на протяжении девяти месяцев решают, с кем должен жить их 12-летний сын Тимофей. 25 июля Головинский районный суд Москвы наконец вынес вердикт по данному спору и встал на сторону Муцениеце. Однако адвокат Прилучного Оксана Даниелова осталась недовольна решением и заявила, что экс-супруга актёра ответит за клевету. Слова защитника передаёт VOICЕ.





Даниелова на вынесенный вердикт суда заявила, что незамедлительно подаст апелляционную жалобу. Она подчеркнула, что место жительства Тимофея должно быть по-прежнему с отцом. По её мнению, все суды очень плохо влияют на мальчика, а сегодняшняя новость только усугубит обиды ребёнка на Агату.



Адвокат добавила, что по факту информации о том, что Прилучный настраивал сына против матери и чинил препятствия Агате в общении с Тимофеем, 23 июля было возбуждено уголовное дело.

«Муцениеце теперь будет очень крепко думать, прежде чем выходить с какими-либо заявлениями. Мы ко всему готовы», — заключила Даниелова.