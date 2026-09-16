«Беспроигрышный метод»: Психоаналитик раскрыла мотив откровения Баскова в соцсетях

16 сентября 2026, 16:30

Психоаналитик Смолярчук: Басков является рабом своего таланта, чем и поделился

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Народный артист России Николай Басков после выступления в Твери поделился личными переживаниями в своих соцсетях. Певец признался, что работа и концерты помогают ему переживать внутреннюю пустоту и боль, живущую в сердце.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Николай Басков — раб, слуга своего таланта и творчества.





«Каждая публичная персона, способная монетизировать и продвигать свой талант, становится заложником своих же достижений. Когда ты узнаваем, востребован, казалось бы, настало время отпустить дела. Но публичный человек знает, что стоит оступиться, опозориться, быть нерадушным, исчезнуть, как фанаты забудут и не простят», — сказала она.

«Басков обращается к своей аудитории со сдержанным откровением. И этот метод беспроигрышный. Во-первых, люди ценят искренность и сердечность, а во-вторых, артист рефлексирует личностные переживания, которыми мается любой человек: и в браке, и в одиночестве, и с детьми и без детей, и с деньгами и без. Басков — звезда, но он приблизился к народу, приоткрыв частичку своей души, показав свою уязвимость. А, как известно, в уязвимое место не бьют», — отметила Смолярчук.