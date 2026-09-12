«Золотой голос» — золотая касса: концерты Баскова могут собрать почти 53 млн рублей
Николай Басков готовится дать сразу два сольных концерта в Москве — 15 и 16 октября. Судя по ценам на билеты, выступления могут стать весьма прибыльными для организаторов, если артист соберёт полные залы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Стоимость входных билетов начинается примерно от 1800 рублей за самые дальние места и доходит до 23 тысяч рублей за премиум-боксы. При максимальной заполняемости площадки касса первого концерта может составить около 33 млн рублей, а второго — ещё порядка 19,8 млн.
Таким образом, два московских вечера Баскова потенциально могут принести организаторам около 52,8 млн рублей выручки от продажи билетов.
Стоит отметить, что это предварительный расчёт: итоговая сумма будет зависеть от фактических продаж и количества доступных мест. Но если оба концерта пройдут при полном аншлаге, «золотой голос» действительно сможет превратить два вечера на сцене в весьма золотую кассу.
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