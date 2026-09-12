«Золотой голос» — золотая касса: концерты Баскова могут собрать почти 53 млн рублей

12 сентября 2026, 15:48

Николай Басков может заработать более 52 млн рублей за два концерта в Москве

Николай Басков (Фото: Instagram* / @nikolaibaskov)

Николай Басков готовится дать сразу два сольных концерта в Москве — 15 и 16 октября. Судя по ценам на билеты, выступления могут стать весьма прибыльными для организаторов, если артист соберёт полные залы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».