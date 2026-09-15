Николай Басков признался, что сцена помогает ему справляться с душевной болью

15 сентября 2026, 09:19

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Народный артист России Николай Басков во время выступления в Твери поделился с поклонниками личными переживаниями в своих соцсетях. Певец признался, что работа и концерты помогают ему переживать непростой период, подробности которого он пока не готов раскрывать.





По словам артиста, после концерта он особенно остро почувствовал поддержку зрителей. Басков назвал публику своим стимулом, источником любви, эмоций и сил.





«Сцена и работа, от которой я очень зависим, спасают меня от боли, живущей в моём сердце», — сказал исполнитель.