Николай Басков признался, что сцена помогает ему справляться с душевной болью
Народный артист России Николай Басков во время выступления в Твери поделился с поклонниками личными переживаниями в своих соцсетях. Певец признался, что работа и концерты помогают ему переживать непростой период, подробности которого он пока не готов раскрывать.
По словам артиста, после концерта он особенно остро почувствовал поддержку зрителей. Басков назвал публику своим стимулом, источником любви, эмоций и сил.
«Сцена и работа, от которой я очень зависим, спасают меня от боли, живущей в моём сердце», — сказал исполнитель.
Откровенное признание прозвучало незадолго до юбилея певца. Через месяц Николаю Баскову исполнится 50 лет.
Николай Басков — один из самых известных российских певцов, народный артист России, прославившийся как исполнитель академического вокала и популярной музыки. За годы карьеры он выступал на ведущих сценах страны, участвовал в телевизионных проектах и записал множество популярных песен. Артист известен яркой манерой общения с публикой, эмоциональными выступлениями и сочетанием классического вокала с эстрадным репертуаром.