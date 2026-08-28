«Больше не могу»: боролся с болезнью, изменился в лице и шокировал внешним видом. Что произошло с Николаем Басковым и куда он пропал на самом деле

28 августа 2026, 17:57

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Главный «натуральный блондин» российской эстрады, обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» и один из самых обсуждаемых артистов страны. Николай Басков прошёл путь от оперного певца до эпатажного шоумена, пережил операции, проблемы со здоровьем и резкие изменения во внешности. Но за ярким образом скрывается борьба, о которой он предпочитает молчать. Почему артист боится крупных планов и как сегодня живёт «золотой голос России», читайте в материале «Радио 1».





Содержание Променял классику на эстрадный лоск «Натуральный блондин» не долечился и вышел на сцену: чем обернулось такое решение Что скрывает райдер Баскова и почему он перестал задерживаться после выступлений Ролик для ТЭФИ: что насторожило зрителей

Променял классику на эстрадный лоск



Николай Басков с мамой (Фото: Инстаграм* @nikolaibaskov)

«Родители продали всё, что было в Балашихе, чтобы дать мне образование. Они верили в меня, и я просто не имел права их подвести», — рассказывал артист в интервью «7 Дней».

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Николай Басков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Что скрывает райдер Баскова и почему он перестал задерживаться после выступлений

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«Раньше от такого рациона я бы уже на стену лез, теперь легче», — поделился со «СтарХитом» звезда.

Ролик для ТЭФИ: что насторожило зрителей

«Я просто пересмотрел питание. Отказался от многих продуктов, стал строже к себе. Поэтому так похудел», — объяснял Николай Басков в интервью Woman.ru.



Бронислав Шпигель (Фото: Instagram* @bronislav.baskov)

«Сын вырос без отца»; «Пока Басков поёт, сын его даже не видит»; «Деньги не заменят отца»; «Неужели не стыдно отцу не видеть сына», — пишут злопыхатели.