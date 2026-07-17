17 июля 2026, 17:42

Светлана Маслякова (Фото: MAX / Международный союз КВН)

На 79-м году жизни умерла режиссер КВН Светлана Маслякова — человек, который десятилетиями оставался за кадром, но во многом определял то, какой миллионы зрителей видели легендарную игру. О ее смерти сообщил Международный союз КВН. Для большинства россиян фамилия Маслякова прежде всего ассоциировалась с бессменным ведущим Александром Масляковым, однако коллеги не раз признавались: без Светланы Семеновны невозможно представить историю «Клуба веселых и находчивых». Вместе супруги прожили более полувека, создали настоящую телевизионную династию и стали одной из самых известных семей отечественного телевидения. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание От ассистента режиссера до легенды телевидения История любви длиной более 50 лет Женщина, без которой невозможно представить КВН Не только КВН: как Светлана помогала другим проектам Почему зрители долгие годы путали супругу Маслякова с его соведущей Телевизионная династия Масляковых Жизнь за кадром, которую знала вся телевизионная индустрия Эпоха, которая останется в истории телевидения

От ассистента режиссера до легенды телевидения

История любви длиной более 50 лет

Светлана и Александр Масляковы (Фото: кадр из документального фильма «Памяти Александра Маслякова»)

Женщина, без которой невозможно представить КВН

Не только КВН: как Светлана помогала другим проектам

Почему зрители долгие годы путали супругу Маслякова с его соведущей

Александр Масляков (Фото: кадр из программы «КВН»)

Телевизионная династия Масляковых

Жизнь за кадром, которую знала вся телевизионная индустрия

Эпоха, которая останется в истории телевидения