«Без нее КВН был бы другим»: умерла Светлана Маслякова — режиссер, более полувека стоявшая за главным юмористическим проектом страны
На 79-м году жизни умерла режиссер КВН Светлана Маслякова — человек, который десятилетиями оставался за кадром, но во многом определял то, какой миллионы зрителей видели легендарную игру. О ее смерти сообщил Международный союз КВН. Для большинства россиян фамилия Маслякова прежде всего ассоциировалась с бессменным ведущим Александром Масляковым, однако коллеги не раз признавались: без Светланы Семеновны невозможно представить историю «Клуба веселых и находчивых». Вместе супруги прожили более полувека, создали настоящую телевизионную династию и стали одной из самых известных семей отечественного телевидения. Подробнее — в материале «Радио 1».
От ассистента режиссера до легенды телевиденияСветлана Семенова (после замужества — Маслякова) родилась 11 октября 1947 года в Москве. После окончания школы она начала работать в Молодежной редакции Центрального телевидения, параллельно получая юридическое образование во Всесоюзном заочном юридическом институте.
Однако именно телевидение стало делом всей ее жизни. Карьеру Светлана начинала ассистентом режиссера, быстро зарекомендовав себя как организованный, требовательный и профессиональный специалист. В этот период судьба свела ее с молодым ведущим Александром Масляковым, который уже тогда вел КВН. Их знакомство вскоре переросло в роман, а в 1971 году пара официально зарегистрировала брак.
История любви длиной более 50 летСветлана и Александр Масляковы прожили вместе более пяти десятилетий. Их союз стал одним из самых крепких в российском телевидении. При этом супруги были совершенно разными по характеру. Если Александр Масляков всегда производил впечатление спокойного и сдержанного человека, то Светлану коллеги называли человеком железной воли.
Продюсер и давний друг семьи Михаил Плоткин рассказывал, что именно такая спутница была необходима знаменитому телеведущему.
Несмотря на то что Светлана практически никогда не появлялась перед камерами, именно она долгие годы руководила телевизионным процессом, оставаясь главным человеком за режиссерским пультом.
Женщина, без которой невозможно представить КВНПосле закрытия КВН в 1972 году Светлана Маслякова продолжила работать режиссером Главной редакции пропаганды Центрального телевидения. На этой должности она трудилась вплоть до 1993 года.
Когда КВН вернулся в эфир, именно Светлана Семеновна возглавила режиссерскую группу обновленного проекта и вновь стала одним из ключевых людей программы. Коллеги неоднократно отмечали ее огромный вклад в успех передачи.
Сам Александр Масляков признавался, что работать с супругой было непросто. По его словам, Светлана неоднократно говорила о желании покинуть проект и шутила, что на других передачах к ней относились мягче. Однако, несмотря на рабочие споры, именно этот творческий союз стал одним из самых успешных в истории российского телевидения.
Не только КВН: как Светлана помогала другим проектамРабота Светланы Масляковой не ограничивалась только легендарной юмористической программой. По воспоминаниям Михаила Плоткина, именно благодаря ей популярный вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня» получил возможность выйти в телевизионный эфир.
Коллеги вспоминали Светлану как человека, который всегда поддерживал талантливых артистов и умел добиваться результата даже в самых сложных обстоятельствах.
Почему зрители долгие годы путали супругу Маслякова с его соведущейНа протяжении многих лет среди зрителей существовало распространенное заблуждение: многие были уверены, что Александр Масляков женат на своей соведущей Светлане Жильцовой. Причиной стала не только совместная работа ведущих, но и совпадение имен.
Как рассказывала сама Светлана Жильцова, однажды команда Нефтяного института подарила ведущим завернутую в пеленки куклу, изображавшую младенца. Этот кадр широко разошелся по стране и стал поводом для многочисленных слухов о якобы существовавшем романе.
После свадьбы настоящая супруга телеведущего появилась в титрах как Светлана Маслякова, что окончательно запутало многих зрителей. На самом же деле Жильцову и Маслякова связывали исключительно профессиональные отношения.
Телевизионная династия МасляковыхЛюбовь к телевидению и КВН стала семейной традицией. В 1980 году у Светланы и Александра Масляковых родился сын Александр Масляков-младший. С раннего возраста он бывал на съемках программы, а позже сам стал ведущим игр КВН. Он признавался, что атмосфера клуба сопровождала его практически всю жизнь.
Позже дело семьи продолжила и внучка супругов — Таисия Маслякова, ставшая ведущей Детского КВН. Таким образом, Светлана и Александр Масляковы создали настоящую телевизионную династию, уже несколько десятилетий связанную с одним из самых известных проектов российского телевидения.
Жизнь за кадром, которую знала вся телевизионная индустрияХотя широкая публика редко видела Светлану Маслякову на экране, в профессиональной среде ее авторитет был непререкаемым.
Коллеги отмечали ее требовательность, организаторские способности и умение держать под контролем огромный телевизионный процесс. Многие называли ее человеком, который умел принимать сложные решения и оставался надежной опорой не только для команды КВН, но и для Александра Маслякова.
За десятилетия совместной жизни супругам удалось найти взаимопонимание как дома, так и на работе. Светлана признавалась, что со временем они научились разделять семейные отношения и творческие вопросы, благодаря чему сохранили и крепкую семью, и успешное профессиональное сотрудничество.
Эпоха, которая останется в истории телевиденияУход Светланы Масляковой стал большой потерей для отечественного телевидения. Ее имя не так часто звучало в кадре, однако именно она на протяжении десятилетий оставалась одним из главных создателей КВН — проекта, на котором выросло не одно поколение зрителей, юмористов и телеведущих.
Вместе с Александром Масляковым она создала уникальный творческий союз, переживший смену эпох, поколений и телевизионных форматов. Их история — это пример семьи, в которой любовь, работа и преданность общему делу были неразделимы.