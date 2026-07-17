Умерла «Голубиная леди» из «Один дома-2» Бренда Фрикер
Звезда фильма «Один дома-2» Бренда Фрикер умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщил её агент Фил Белфилд, пишет Daily Mail.
Фрикер стала первой ирландской актрисой, удостоенной премии «Оскар». В 1990 году она получила награду в категории «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Моя левая нога».
Мировую популярность Бренде также принесла роль «Голубиной леди» в фильме «Один дома 2», вышедшем в 1992 году. Её героиня, одинокая женщина, жившая в Центральном парке, подружилась с Кевином Маккалистером. Агент актрисы поделился, что Фрикер скончалась после продолжительного периода плохого самочувствия. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Читайте также: