Скончалась режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова
На 79-м году жизни скончалась режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова. Об этом сообщили в пресс-службе международного клуба.
Светлана Анатольевна была ключевой фигурой в истории КВН. Она участвовала в отборах и просмотрах, а также корректировала программы выступлений команд. С 2007 года Маслякова являлась членом Академии Российского телевидения.
В некрологе ее назвали «выдающейся женщиной-режиссером, чье имя стало синонимом КВН». Она пережила своего мужа, основателя клуба, почти на два года.
Светлана Анатольевна присоединилась к КВН в 1966 году и прошла путь от ассистента до режиссера, проработав за пультом более полувека. В 1971 году она вышла замуж за Александра Маслякова. Их брак продлился более пятидесяти лет.
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