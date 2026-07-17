17 июля 2026, 16:25

Светлана Маслякова и Александр Масляков-младший (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

На 79-м году жизни скончалась режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова. Об этом сообщили в пресс-службе международного клуба.