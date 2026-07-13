Умер актёр из фильма «Парк юрского периода» Сэм Нилл
Умер актёр из фильма «Парк юрского периода» Сэм Нилл. Ему было 78 лет. Об этом пишет SHOT.
В 2023 году у знаменитости диагностировали рак. После курса химиотерапии он полностью излечился от ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомы третьей стадии.
Сэм Нилл ушёл из жизни в Сиднее, окружённый семьёй и друзьями. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз уже выразил свои соболезнования.
За свою карьеру артист сыграл в таких фильмах, как «Мир юрского периода: Господство» и «Сквозь горизонт», а также в сериалах «Острые козырьки» и «Рейли: Король шпионов», за роль в котором он был номинирован на «Золотой глобус». Особенную известность Ниллу принесла роль палеонтолога доктора Алана Гранта в фильме «Парк юрского периода».
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