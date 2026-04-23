«Без родной матери»: Психоаналитик рассказала, каким может вырасти сын Шепелева и Фриске

23 апреля 2026, 18:10

Психоаналитик Смолярчук: сын Шепелева и покойной Фриске будет сердечным

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Шоумен Дмитрий Шепелев откровенно рассказал поклонникам о сложностях в общении с сыном Платоном, который родился в браке с покойной певицей Жанной Фриске.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что нынешняя избранница Дмитрия Шепелева взяла на себя божественную миссию — вырастить парня и заменить ему мать.





«Звучит цинично, но тем не менее, в тех обстоятельствах, где оказался Платон, ничего лучшего ему и не пожелаешь, как получить себе сердечную, добрую мачеху», — сказала она.

«Они стараются ещё больше ему додавать этой любви, тепла, заботы, присутствия, вовлечённости. Такие дети вырастают очень сердечными, откликающимися, человечными. Эта семья оказалась в труднейших жизненных обстоятельствах, в которых не каждый человек выживет», — отметила Смолярчук.

«Чтобы он не чувствовал себя ущербным и сиротливым. Иногда даже в полноценных счастливых семьях не позволяется ребёнку проживать пубертатный период свободно, а шоумен как раз позволяет своему Платону взрослеть естественным образом. Позволяет ему быть дерзким и колючим», — резюмировала собеседница.