«Без родной матери»: Психоаналитик рассказала, каким может вырасти сын Шепелева и Фриске
Психоаналитик Смолярчук: сын Шепелева и покойной Фриске будет сердечным
Шоумен Дмитрий Шепелев откровенно рассказал поклонникам о сложностях в общении с сыном Платоном, который родился в браке с покойной певицей Жанной Фриске.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что нынешняя избранница Дмитрия Шепелева взяла на себя божественную миссию — вырастить парня и заменить ему мать.
«Звучит цинично, но тем не менее, в тех обстоятельствах, где оказался Платон, ничего лучшего ему и не пожелаешь, как получить себе сердечную, добрую мачеху», — сказала она.
Эксперт добавила, что прогноз пубертатного поведения мальчика весьма благоприятный, потому что его родители эмпатичны и информированы.
«Они стараются ещё больше ему додавать этой любви, тепла, заботы, присутствия, вовлечённости. Такие дети вырастают очень сердечными, откликающимися, человечными. Эта семья оказалась в труднейших жизненных обстоятельствах, в которых не каждый человек выживет», — отметила Смолярчук.
Она добавила, что Шепелев как отец-одиночка сумел, устроить свою личную жизнь и создать наилучшие условия для воспитания своего сына.
«Чтобы он не чувствовал себя ущербным и сиротливым. Иногда даже в полноценных счастливых семьях не позволяется ребёнку проживать пубертатный период свободно, а шоумен как раз позволяет своему Платону взрослеть естественным образом. Позволяет ему быть дерзким и колючим», — резюмировала собеседница.