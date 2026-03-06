Игнор и классическая бычка: за что сын Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске объявил ему войну и кто на самом деле виновен в болезнях мальчика
Дмитрий Шепелев откровенно рассказал подписчикам своего Telegram-канала о сыне Платоне. Мальчику, мамой которого была Жанна Фриске, уже 12 лет, и отец с юмором наблюдает за его взрослением. Шоумен поделился забавной пародией на поведение отпрыска и подтвердил, что Платон проходит через все тяготы тяжелого подросткового возраста. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Бунт и полный игнор: Дмитрий Шепелев о том, каково это — быть отцом подросткаПо словам Дмитрия, подростковый возраст сына выражается в классических формах протеста: закрытая дверь — как граница личного пространства, и полное игнорирование привычного уклада семьи.
«Ужин? Я не голодный вообще-то», — процитировал Шепелев строптивого подростка в своих соцсетях.Дмитрий отмечает ещё одну типично подростковую черту в поведении сына, которую сам называет «классической бычкой». По словам Шепелева, на любой вопрос теперь следует только односложное и непроницаемое: «Я не знаю».
В результате, желание стать лучшим отцом, чем были его собственные родители, привело Шепелева к серьезному самоанализу. Ведущий признается, что буквально «зарылся» в литературу о том, как понимать подростка и быть осознанным отцом.
«Для меня очень важно понимать, что с сыном происходит», — сказал Дмитрий.Особо он выделил книгу психолога Никиты Карпова «Чертовы подростки», назвав её одним из самых полезных открытий. Шепелев пообещал подписчикам не ограничиваться устными рекомендациями: в ближайшее время он подготовит развернутую рецензию на эту книгу и составит целый список рекомендуемой им литературы для родителей. Кроме того, ведущий обратился к аудитории с просьбой — поделиться своими находками и прислать книги по теме, которые могли ускользнуть от его внимания.
Телеведущий с юмором попросил у подписчиков не только названия книг, но и практики дыхательных упражнений для нервов. К посту он прикрепил юмористическую видеозарисовку, в которой спародировал типичное поведение современного подростка — темное худи, телефон и язвительные комментарии стали главными атрибутами образа.
Отцовский надзор: Шепелев оберегает сына от лишнего внимания СМИОсенью 2023 года Дмитрий Шепелев впервые за долгое время появился на светском мероприятии с сыном Платоном. Телеведущий привел мальчика на показ сериала «Плакса», чтобы представить его публике. Это стало неожиданностью на фоне прежней политики ведущего: еще в 2022 году он лично создал для ребенка аккаунты в соцсетях и тщательно следил за тем, что там публикуется, оберегая сына от излишнего внимания. Самым первым постом Платона в соцсетях стал сольный кавер на легендарную песню November Rain группы Guns N’ Roses.
Тем временем, по информации StarHit, попытки наладить контакт с ребенком предпринимает и сестра Жанны Фриске — Наталья. Ранее она публично заявляла, что Дмитрий Шепелев, вероятно, избегает общения сына с родственниками со стороны матери из-за затянувшегося конфликта. Конфликт между младшей сестрой Жанны Фриске, ее родителями и отцом Платона Дмитрием Шепелевым разгорелся после смерти певицы в 2015 году. Спор касался не только опеки над ребенком, но и раздела наследства.
Опека и забота: каким растет маленький сын Жанны Фриске под присмотром отцаПлатон, которого сегодня называют строптивым подростком, появился на свет 7 апреля 2013 года в Майами. Новорожденный получил фамилию отца — Шепелев. В то время Жанна Фриске и Дмитрий только готовились к свадьбе. По словам ведущего, он уже сделал избраннице предложение, и она ответила согласием.
Счастливым планам семьи помешала тяжелая болезнь Жанны. Существует две версии развития событий. Согласно неподтвержденным данным, Фриске знала о диагнозе (рак мозга) еще до рождения Платона и отказалась от химиотерапии, чтобы сохранить ребенка.
Однако более широкая и официальная версия гласит, что болезнь развилась позже — под влиянием колоссальных нагрузок на организм во время беременности. К сожалению, даже лучшие зарубежные клиники и начатое лечение не смогли спасти Жанну. В редкие моменты улучшений артистка старалась проводить как можно больше времени с маленьким сыном. Однако в июле 2015 года болезнь окончательно победила.
По трагическому стечению обстоятельств, в момент смерти матери двухлетний Платон находился в Болгарии с отцом. Как позже объяснил Шепелев в интервью Надежде Стрелец, они с Жанной сознательно решили оградить сына от тяжелого зрелища — они не хотели, чтобы ребенок видел мучительно умирающую мать.
«Тогда уже ни у кого не было сомнений, что смерть неизбежна», — вспоминает шоумен.Угасание Жанны не было стремительным, но, по его словам, признаки скорой кончины угадывались «по мелочам».
«Мы попрощались с Жанной, сели в такси. Вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали, что ее не стало», — вспоминал Дмитрий.После смерти Жанны Дмитрий Шепелев полностью сосредоточился на воспитании сына. Позже он признавался: Платон был нужен ему так же остро, как и он сыну. Именно осознание того, что забота о мальчике важнее личного горя, помогло ему не сломаться и не уйти в тоску. Пережить утрату помогла мысль: миссия отца важнее отчаяния, и он не имеет права замыкаться в себе, когда рядом сын. Платон рос под пристальным вниманием отца к его развитию. Уже с трех лет мальчик начал посещать разнообразные кружки и секции. Его ежедневный график включал спорт (бассейн и гимнастику), творчество (лепку) и занятия музыкой.
Дмитрий также замечал в сыне артистические способности, и его склонность к шалостям и искрометному юмору.
Ребенок с ослабленным здоровьем?Проблемы со здоровьем у Платона начались ещё в раннем детстве. В своём блоге незадолго до пятилетия сына Дмитрий Шепелев признался: планируя совместный отдых, он всегда внутренне готов к тому, что поездка может сорваться в последний момент.
«Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какои-нибудь Дисней, Лего или любои другой Лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура», — писал Дмитрий.
Подарки от деда и попытки найти общий язык: что происходит между семьёй Фриске и ПлатономДедушка Платона Владимир Фриске щедро задаривает внука игрушками: радиоуправляемые самолёты, вертолёты, квадрокоптеры, а также мини-яхта и коллекционные машинки.
У Платона есть даже то, о чем многие мальчишки могут только мечтать, — почти настоящий «Хаммер» около полутора метров в длину, в котором он сам сидит за рулем. Но игрушки не могут заменить здоровья: дедушка мальчика Владимир Фриске, будучи не в силах смириться с частыми болезнями внука, возлагает вину за это на Шепелева.
«Почему Платоша так часто болеет? Ему пять лет, а он две операции уже перенес: ему вырезали аденоиды и еще какая-то операция», — жаловался он журналистам.Владимир Фриске убежден: вина за слабое здоровье Платона лежит на отце, который не следил за тем, чтобы ребенок был одет по погоде. Свое мнение он подкрепил историей из 2017 года. По воспоминаниям дедушки, в холодный апрельский день Шепелев привел сына в цирк в «шортиках», хотя сам был укутан в плотную куртку.
На справедливое замечание Фриске Дмитрий якобы ответил грубо, отрезав, что сам разберется, как одевать ребенка. Владимир Фриске не скрывает обиды на Шепелева, обвиняя его в корыстном использовании наследия дочери. Как утверждает дедушка Платона, ведущий якобы снял деньги со счетов Жанны для строительства собственного дома в Подмосковье и забрал себе драгоценности певицы. Конфликт из-за этого так и не был урегулирован.
Остается только догадываться, найдется ли сила, способная примирить два враждующих лагеря, или мальчик так и останется заложником конфликта между самыми родными людьми, вынужденный взрослеть под перекрестным огнем чужих обид