Игнор и классическая бычка: за что сын Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске объявил ему войну и кто на самом деле виновен в болезнях мальчика

Дмитрий Шепелев откровенно рассказал подписчикам своего Telegram-канала о сыне Платоне. Мальчику, мамой которого была Жанна Фриске, уже 12 лет, и отец с юмором наблюдает за его взрослением. Шоумен поделился забавной пародией на поведение отпрыска и подтвердил, что Платон проходит через все тяготы тяжелого подросткового возраста. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Бунт и полный игнор: Дмитрий Шепелев о том, каково это — быть отцом подростка Отцовский надзор: Шепелев оберегает сына от лишнего внимания СМИ Опека и забота: каким растет маленький сын Жанны Фриске под присмотром отца Ребенок с ослабленным здоровьем? Подарки от деда и попытки найти общий язык: что происходит между семьёй Фриске и Платоном



Бунт и полный игнор: Дмитрий Шепелев о том, каково это — быть отцом подростка

«Ужин? Я не голодный вообще-то», — процитировал Шепелев строптивого подростка в своих соцсетях.

«Для меня очень важно понимать, что с сыном происходит», — сказал Дмитрий.

Телеведущий с юмором попросил у подписчиков не только названия книг, но и практики дыхательных упражнений для нервов. К посту он прикрепил юмористическую видеозарисовку, в которой спародировал типичное поведение современного подростка — темное худи, телефон и язвительные комментарии стали главными атрибутами образа.

Отцовский надзор: Шепелев оберегает сына от лишнего внимания СМИ

Опека и забота: каким растет маленький сын Жанны Фриске под присмотром отца

«Тогда уже ни у кого не было сомнений, что смерть неизбежна», — вспоминает шоумен.

«Мы попрощались с Жанной, сели в такси. Вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали, что ее не стало», — вспоминал Дмитрий.

Ребенок с ослабленным здоровьем?

«Наверное, кажды‌й родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какои‌-нибудь Дисне‌й, Лего или любои‌ другой Лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура», — писал Дмитрий.

Подарки от деда и попытки найти общий язык: что происходит между семьёй Фриске и Платоном

«Почему Платоша так часто болеет? Ему пять лет, а он две операции уже перенес: ему вырезали аденоиды и еще какая-то операция», — жаловался он журналистам.