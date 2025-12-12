Безответная любовь, измены жены и драка с Гагариным: личная драма Николая Рыбникова. Как жил и умер звезда фильма «Девчата»?
Николай Рыбников – известный советский актёр, снявшийся во многих картинах, фразы из которых стали народными. Долгое время его преследовало амплуа работяги, а под конец жизни он и вовсе остался без ролей. 13 декабря звезде фильма «Весна на Заречной улице» могло бы исполниться 95 лет. Какую жизнь прожил артист, как он добился любви Аллы Ларионовой, а потом прощал её измены, и почему подрался с Юрием Гагариным – в материале «Радио 1».
Детство под обстрелом: огонь Сталинграда и чудесное спасение
13 декабря 1930 года в Борисоглебске родился мальчик, которому было суждено стать кумиром миллионов. Детство Николая прервалось войной. Отец ушёл на фронт и погиб, а мать вместе с сыновьями перебралась в Сталинград, надеясь найти там безопасность. Но город пылал под бомбёжками.
Однажды Николаю, которому было всего 11, пришлось вплавь пересекать Волгу под огнём. Он держался за лодку, люди отталкивали его, спасаясь сами. Позже актриса Инна Макарова передала его слова:
«…Волга горела, так как по реке текли ручьи горящей нефти. И Николай в свои одиннадцать лет чудом перебрался на другой берег. Он не умел плавать, пришлось цепляться за плывущие на тот берег лодки, а люди в лодках били его по рукам… И вот всё пережитое им… вложили в него какой-то неведомой силы заряд духовного свойства… И любовь к жизни всегда распирает его!».
Первые шаги Николая Рыбникова в карьере: театр, ВГИК и опасная шутка
После войны Николай окончил школу и стал работать в Сталинградском драмтеатре. Сначала он хотел стать врачом и два года учился в мединституте, но понял, что его путь — сцена, и уехал в Москву, поступив во ВГИК к Герасимову и Макаровой.
Там произошла история, которая едва не стоила ему будущей профессии. Он блестяще пародировал Юрия Левитана и однажды объявил по внутреннему радио о снижении цен на продовольственные товары. Институт загудел, а власти заинтересовались «правительственным голосом». Студента исключили из комсомола и едва не выгнали, но педагоги взяли Николая под защиту. Позже именно этот эпизод стал частью легенды о его юности.
Первые фильмы и взлёт
После выпуска Рыбников получил место в Театре-студии киноактёра и стал много сниматься. Успех пришёл не сразу, но в 1956 году вышла «Весна на Заречной улице» – фильм, который навсегда изменил его жизнь.
Главный герой – сталевар Саша Савченко – будто вышел из народной среды: искренний, честный, светлый. Зрители влюбились в него мгновенно, а тысячи девушек писали актёру восторженные письма.
Позже были «Высота», «Девушка без адреса» и «Девчата», после которых образ трудяги стал его творческим клеймом. Режиссёры «нащупали» типаж и держали актёра в одном амплуа.
Но мало кто знал, что Рыбникову было тесно. Он страстно хотел других ролей, собирал книги, обожал классику и был человеком очень начитанным и интеллигентным. Однако навязывать себя режиссёрам считал неприличным.
Личная жизнь Николая Рыбникова
История Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой многие десятилетия считалась эталоном. Но реальность была гораздо сложнее.
Она была звездой первой величины, красавицей, любимицей актёра Ивана Переверзева. А он — робким, тихим влюблённым, который шесть лет добивался её внимания.
Он даже пытался покончить с собой, когда не выдержал ревности. Тогда Сергей Герасимов накричал на него, обозвал дураком, а Аллу — «жабой». Рыбников в ответ заявил, что она красавица, на что Герасимов бросил фразу, ставшую судьбоносной:
«А раз красавица – завоюй!».
Тем временем Алла забеременела от Ивана, но Переверзев неожиданно отвернулся от неё. Узнав об этом, Рыбников помчался к ней без колебаний. 1 января, в нерабочий день, он добился регистрации их брака. Дочь Алёну он принял как родную. Позже родилась Арина.
Дом у Аллы всегда был полон гостей, она любила шумные компании. А Николай — наоборот: тихий, замкнутый, он быстро уставал от веселья и уходил в отдельную комнату. Он ненавидел внимание толпы, и даже не поехал в больницу к Алле, когда она сломала ключицу, потому что боялся посторонних взглядов. Но весь этот месяц он сходил с ума от тревоги дома. Он стирал бельё, кипятил, взял на себя почти весь быт, а Алла готовила — это было ей в радость.
Ревность и драка с Гагариным
Ларионова очень нравилась мужчинам. Она любила внимание, флирт и иногда могла уйти из дома на сутки. Рыбников ревновал молча — он знал, что без неё жить не сможет.
Ходила легенда, что он чуть не побил Юрия Гагарина, который пытался ухаживать за Аллой.
Несмотря на слухи, они прожили вместе 33 года – и ушли из жизни одинаково, во сне, с разницей в 10 лет.
Творческая зрелость и новые образы
Хотя его чаще звали в роли «простых работяг», Рыбников радовался каждой возможности расширить амплуа: роли Денисова в «Войне и мире», Мозглякова в «Дядюшкином сне», почтальона в «Ведьме» были для него глотком воздуха.
Он никогда не просил о ролях, не умел пробиваться, хотя его талант позволял бы играть больше и глубже. Ирина Скобцева однажды сказала, что он «актёр неиспользованных возможностей».
Последние годы Рыбникова: забвение, одиночество, баня и внезапная смерть
К 80-м годам Рыбников всё реже снимался. Он работал на даче, занимался огородом, много парился в бане, что было тяжело для его больного сердца.
Когда в 1990 году ему предложили небольшую роль в международном проекте, он ожил, но фильм закрыли через месяц. Это сломило его.
В октябре 1990-го он поехал на творческую встречу, вернулся домой, сходил в баню, поужинал и лег спать. Утром Алла Ларионова нашла его мёртвым. Он умер во сне, не дожив до шестидесяти.
Память
Николаю Рыбникову посвящены документальные фильмы, выпуск программы «Чтобы помнили», памятники в Борисоглебске и Запорожье, почтовая марка к юбилею. Писательница Лиана Полухина написала о нём и Алле три книги, включая «Любовь на Заречной улице».