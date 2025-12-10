10 декабря 2025, 15:40

Михаил Светин в фильме «Безымянная звезда» (фото: РИА Новости/Конюшев)

Михаил Светин – известный советский актёр театра и кино. Он долго шёл к успеху: ему отказывали театральные вузы и режиссёры. Но встреча с Георгием Данелией изменила всё. 11 декабря звезде фильма «Чародеи» могло бы исполниться 95 лет. Какой путь он прошёл до обретения популярности, кто единственная женщина, которой он был верен всю жизнь, и как рождение дочери подарило ему всем известный псевдоним – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Война и эвакуация Школа, первые проблемы и музыка Неудачные попытки поступления в театральные вузы и дальнейшая карьера Михаила Светина Скандалы Личная жизнь Михаила Светина Последние годы жизни и смерть

Детство и юность

Михаил Светин (фото: кадр из д/ф «Михаил Светин. Выше всех», 2022)

Война и эвакуация

Школа, первые проблемы и музыка

Михаил Светин (фото: кадр из д/ф «Михаил Светин. Выше всех», 2022)

Неудачные попытки поступления в театральные вузы и дальнейшая карьера Михаила Светина

Первые шаги в театре

Михаил Светин (кадр из д/ф «Легенды кино – Михаил Светин», 2020)

Кинокарьера

Вячеслав Невинный и Михаил Светин (фото: кадр из х/ф «Не может быть!», 1975)

«Почему-то стыдно было болеть. Пилюлю в рот – бац! – и поехали танцевать», – вспоминал позднее артист.

Михаил Светин (фото: кадр из х/ф «Чародеи», 1982)

Скандалы

«С лучшими людьми, которые нужны по жизни, я всегда с ними ругался. Я мог поругаться с Георгием Данелией, не понимая тогда, кто передо мною. Я отказался сниматься в последнем фильме Леонида Гайдая. И только потом я понял, что наделал. Я не тяжелый человек, я просто глупый человек. Гайдаю я говорил, что не могу играть роль, предложенную им, потому что это – одно и то же. Он говорит: «Миша, а что бы вы хотели?». Я отвечал: «Ну, надо подумать». И тогда он сказал: «До лучших времен». Я Гайдаю отказал, это неслыханно», – вспоминал Светин.

Конфликт с Эльдаром Рязановым

«Миша, напрасно огорчаешься. Когда был вариант Фарада или ты, то жена режиссёра сказала – очень хорошо, очень смешно, но, что-то гайдаевское в нём всё-таки».

«Это я Рязанову так и не простил».

Личная жизнь Михаила Светина

«Без неё я не ориентируюсь в жизни».

Михаил Светин и Бронислава Проскурнина (фото: кадр из д/ф «Михаил Светин. Выше всех», 2022)

Последние годы жизни и смерть