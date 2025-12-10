Одна любовь на всю жизнь, проблемы из-за роста и слава после 40: нелёгкая судьба Михаила Светина. Как он разругался с Рязановым и отказал Гайдаю?
Михаил Светин – известный советский актёр театра и кино. Он долго шёл к успеху: ему отказывали театральные вузы и режиссёры. Но встреча с Георгием Данелией изменила всё. 11 декабря звезде фильма «Чародеи» могло бы исполниться 95 лет. Какой путь он прошёл до обретения популярности, кто единственная женщина, которой он был верен всю жизнь, и как рождение дочери подарило ему всем известный псевдоним – в материале «Радио 1».
Детство и юность
Михаил Соломонович Гольцман (настоящее имя) родился в декабре 1929 или 1930 года (в источниках встречаются оба варианта) в Киеве. Его род некогда был довольно зажиточным: дед по отцовской линии до революции владел бакалейной лавкой в Крыжополе. Однако к моменту рождения мальчика семья жила гораздо скромнее. Мать работала воспитательницей в детском доме, а отец был рабочим.
Талант к перевоплощению проявился у Миши в буквальном смысле с пелёнок. Он обожал смешить окружающих, легко копировал Чарли Чаплина и устраивал мини-концерты перед родными и незнакомцами. Внимание публики его не смущало, а, напротив, вдохновляло.
Война и эвакуация
В одиннадцать лет у мальчика обнаружили туберкулёз. Его отправили в крымский санаторий, но лечению помешала война. Лечебницу эвакуировали в Теберду, а семья перебралась в Ташкент — туда, где жили родственники отца. В родной Киев семья вернулась лишь в 1944 году.
Школа, первые проблемы и музыка
Характер у будущего актёра был непростой. Весельчак, хулиган, душа компании — он постоянно организовывал концерты на переменах и разыгрывал учителей, чем доводил их до отчаяния. Мишу отчислили после восьмого класса.
Однако музыкальный дар открыл дорогу в Киевское музыкальное училище, где Светин весьма успешно освоил гобой. В 1955 году его призвали в армию, определив в военный оркестр самоходно-артиллерийского батальона в Умани.
После службы Михаил вернулся в училище, окончил его и устроился преподавателем музыки. Однако надолго его там не хватило. Актёрский дар требовал выхода.
Неудачные попытки поступления в театральные вузы и дальнейшая карьера Михаила Светина
Светин дважды пытался поступить в ГИТИС и Щукинское училище, но оба раза получал отказ: комиссии смущали его маленький рост (153 см) и дефекты речи. Однако отступать он не собирался.
Первые шаги в театре
Несостоявшегося студента приняли во вспомогательный состав театра Аркадия Райкина. Но дисциплина была явно не сильной стороной молодого артиста. За взбалмошность и непослушание его уволили. Позже Светин шутил: выгнали из-за того, что он учил Райкина правильно играть.
Дальше была череда театров разных городов: Камышин, Кемерово, Петропавловск, Иркутск, Пенза. Он набирался опыта, искал сцену, где сможет раскрыться, и параллельно преподавал музыку детям.
С каждым выходом на сцену Михаил всё острее чувствовал, что фамилия Гольцман звучит в театре слишком тяжело. Тогда он придумал псевдоним Светин — в честь своей маленькой дочери Светланы. В паспорте он стал Михаилом Семёновичем Светиным лишь в 1983 году.
В середине 1960-х Светина приняли в Киевский театр музыкальной комедии. Через шесть лет он переехал в Ленинград, где работал в Малом драматическом театре.
В 1980 году судьбоносная встреча с Петром Фоменко определила его творческий путь: Светина пригласили в труппу Ленинградского театра комедии.
Там он сыграл яркие роли — Победоносикова в «Бане», узурпатора Фредерика в «Сказке Арденского леса» и других.
Кинокарьера
Успешные киноработы начались с 1974 года, когда он сыграл врача Семёна Семёновича в картине «Ни пуха, ни пера» и воплотил образ агента охраны при Распутине Терехова в «Агонии». Эти роли были заметны, но громкую известность ещё не принесли.
Настоящая популярность пришла после блестящей комедии Георгия Данелии «Афоня». Светин сыграл эпизодическую роль шофёра Воронкова, однако даже малое экранное время запомнилось зрителям благодаря его харизме.
В 1976 году Марк Захаров пригласил его в свою экранизацию «Двенадцати стульев». В четвёртой серии Светин исполнил роль инженера Брунса, на площадке работая рядом с Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Лидией Федосеевой-Шукшиной и Александром Абдуловым.
В 1978 году актёр появился в роли начальника вокзала господина Испаса в мелодраме Михаила Козакова «Безымянная звезда». Позднее Светин называл эту работу одной из любимых.
1981 год стал для Михаила Семёновича невероятно продуктивным — он снялся сразу в шести фильмах, включая «Будьте моим мужем», «Сильву» и «Любимую женщину механика Гаврилова».
Однако настоящая всесоюзная слава пришла к Светину в 40 лет. В 1982 году на экраны вышла новогодняя сказка «Чародеи», где актёр сыграл яркую роль Фомы Остапыча Брыля — сотрудника НУИНУ, работающего в мастерской волшебной древесины.
Работа давалась нелегко: у Светина были проблемы с сердцем, и он вынужден был принимать таблетки прямо на съёмках:
«Почему-то стыдно было болеть. Пилюлю в рот – бац! – и поехали танцевать», – вспоминал позднее артист.
Прозвучавшая в картине песня о том, что «главное – чтобы костюмчик сидел», стала настоящим народным хитом.
В 2000-х Светин продолжал активно сниматься. С его участием вышли сериал «Золотой телёнок», мюзикл «Первый дома» и фильм-сказка «Правдивая история об Алых парусах».
Последняя его работа вышла в январе 2014 года – роль Георгия Галанчика в военной драме «Линия Марты».
Скандалы
Несмотря на мягкий экранный образ и умение дарить зрителю добро, свет и хорошее настроение, за кулисами Михаил Светин нередко вступал в конфликты с людьми, от которых напрямую зависела его карьера. Он ссорился с режиссёрами, художниками-постановщиками, руководителями театров. В разные годы его отношения портилось и с Аркадием Райкиным, и с Георгием Данелией, и с Эльдаром Рязановым, и даже с Леонидом Гайдаем.
Сам Светин признавался: объяснить эти вспышки он не всегда мог – подводил характер.
«С лучшими людьми, которые нужны по жизни, я всегда с ними ругался. Я мог поругаться с Георгием Данелией, не понимая тогда, кто передо мною. Я отказался сниматься в последнем фильме Леонида Гайдая. И только потом я понял, что наделал. Я не тяжелый человек, я просто глупый человек. Гайдаю я говорил, что не могу играть роль, предложенную им, потому что это – одно и то же. Он говорит: «Миша, а что бы вы хотели?». Я отвечал: «Ну, надо подумать». И тогда он сказал: «До лучших времен». Я Гайдаю отказал, это неслыханно», – вспоминал Светин.
Конфликт с Эльдаром Рязановым
Отношения Светина с Рязановым складывались особенно непросто. Режиссёр дважды пробовал его в фильмы «Служебный роман» и «Гараж», и оба раза дело заканчивалось разочарованием.
Для «Служебного романа» Рязанов собирался доверить ему роль мужа героини Лии Ахеджаковой — того самого персонажа на мотоцикле. Роль уже практически была закреплена за Михаилом Семёновичем, но режиссёр подошёл к актёру и сообщил, что эпизод «вымарали». При этом он пообещал, что ещё обязательно найдёт момент, чтобы поработать со Светиным.
Спустя годы такое предложение действительно поступило — на фильм «Гараж». На пробах Светин блистал, и группа буквально «умирала со смеху», когда он метался по помещению в поисках двери, создавая комический хаос. Однако худсовет выбрал другого актёра — Семёна Фараду.
Позже Светину передали объяснение:
«Миша, напрасно огорчаешься. Когда был вариант Фарада или ты, то жена режиссёра сказала – очень хорошо, очень смешно, но, что-то гайдаевское в нём всё-таки».
Исход Светин воспринял болезненно:
«Это я Рязанову так и не простил».
Личная жизнь Михаила Светина
В 1959 году Светин женился на актрисе Брониславе Проскурниной, знакомой ему ещё со времён работы в Камышине.
Несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, их союз оказался удивительно крепким. Светин говорил о жене, с которой прожил 56 лет:
«Без неё я не ориентируюсь в жизни».
У пары родилась дочь Светлана Светина, в честь которой Михаил взял псевдоним. Сейчас она проживает в США. У неё родились две дочери: Анна, ставшая художницей, и Александра – певица и актриса мюзиклов.
Брат Михаила, Леонид Гольцман, живёт в Израиле и работает музыкантом-гобоистом.
Последние годы жизни и смерть
До последних дней Светин оставался активным: играл в спектаклях Театра комедии имени Акимова, снимался в кино и работал над мемуарами. В 2010 году вышла его книга «Разговоры по телефону», написанная в соавторстве с Е. С. Алексеевым.
За свой вклад в культуру страны Светин был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР (1987), Народного артиста России (1996), Ордена Почёта (2004) и Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009).
23 августа 2015 года Михаил Светин потерял сознание на даче в Вырице. Его доставили в Гатчинскую больницу с подозрением на инсульт. Нейрохирург провёл операцию, но состояние ухудшалось.
Несмотря на усилия врачей и надежды близких, 30 августа 2015 года актёр скончался. Причиной стал геморрагический инсульт.
Прощание с артистом прошло в Театре комедии, после чего его похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Памятник на могиле выполнили по эскизу внучки Анны — это грустный клоун, сидящий на постаменте и закрывший лицо руками.
В декабре 2022 года ушла из жизни его жена Бронислава Проскурнина.