Разорвал отношения с братом после смерти матери и венчался с женой, которой всю жизнь изменял: тайны «советского Ватсона» Виталия Соломина
Виталий Соломин – выдающийся советский актёр. Всенародную любовь ему принесла роль Доктора Ватсона. 12 декабря артисту могло бы исполниться 84 года. Как строился его карьерный путь, почему он долгое время не общался с родным братом и как жена прощала ему романы на стороне – в материале «Радио 1».
Детство и юность: между музыкой и спортом
Будущий актер родился 12 декабря 1941 года в Чите, в семье музыкальных педагогов Мефодия Соломина и Зинаиды Рябцевой. Родители мечтали передать детям любовь к музыке: по их настоянию Виталий занимался на фортепиано, хотя, как он сам признавал, был совершенно равнодушен к этому инструменту.
Очень скоро стало ясно, что музыкантом он не станет. Тогда мальчик обратил внимание на спорт. Он записался практически во все секции Читы: занимался лёгкой атлетикой, гимнастикой, волейболом, баскетболом, и особенно преуспел в боксе.
Параллельно большое влияние на него оказывал старший брат Юрий. Пока Виталий учился в школе, он уже окончил Щепкинское училище и играл в Малом театре. Виталий тоже захотел на сцену, и в итоге выбрал тот же путь.
Путь в профессию: Щепкинское училище и первые роли
После окончания школы Виталий приехал в Москву и подал документы в Щепкинское училище. Здесь его сразу узнали как брата Юрия и относились с особой теплотой. Виталий попал в мастерскую Николая Анненкова, учился у Бориса Казанского, а среди его однокурсников были будущие звезды: Олег Даль, Михаил Кононов и Виктор Павлов.
Учился он азартно и серьёзно. Так серьёзно, что первая «четвёрка» в конце курса стала для него потрясением: он даже хотел бросить институт. Но, к счастью, продолжил обучение. Уже со второго курса играл в постановках Малого театра. Его первой ролью стала небольшая партия в спектакле «Твой дядя Миша».
Театральная карьера: Малый театр и его главные образы
По окончании училища Соломина зачислили в Малый театр, которому он посвятил почти 40 лет своей жизни. Его лучшими работами стали: роль Чацкого в «Горе от ума», Хлестакова в «Ревизоре», Астрова в «Дяде Ване», Протасова в «Живом трупе» и Зимина в «Дачниках».
В середине 1980-х, устав от разногласий с руководством, Соломин перешёл в Театр имени Моссовета и играл там Сошнина в «Печальном детективе». Но когда Юрий Соломин стал худруком Малого театра, брат вернулся в ставшие родными стены.
Помимо репертуарных спектаклей, Соломин активно работал в антрепризе: «Сирена и Виктория», «Биография» Макса Фриша и другие гастрольные постановки собирали аншлаги по всей стране.
Кино: от первых эпизодов до всенародной любви
В кино он пришёл ещё студентом: в фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» ему достался крошечный эпизод – нужно было бросить бутылку в Москву-реку. Но фильм вышел поздно, и дебютом для зрителей стала роль студента-филолога в «Улице Ньютона, дом 1».
Затем последовали заметные работы: Женя в «Женщинах», строитель в «Любимой» и женатый любовник в «Старшей сестре».
Судьбоносной стала «Сибириада», где он воплотил образ Николая Устюжанина. Эта роль стала одной из любимых для самого актёра.
Оперетта «Летучая мышь» и братский тандем
Совместные работы Соломиных встречались и раньше, но настоящим триумфом стала оперетта «Летучая мышь», где Виталий сыграл остроумного Фалька, а Юрий — Генриха Айзенштайна. Их дуэт стал украшением картины.
Всего у братьев четыре совместных проекта: «Летучая мышь», «Случай в гостинице», «Даурия» и «Сны о России».
Однако отношения между братьями были сложными. После смерти матери они почти перестали общаться. Говорили о семейных обидах, творческом соперничестве и тяжёлых разногласиях. Семьи их также долгие годы не поддерживали связи.
Доктор Ватсон – роль всей жизни
Режиссёр Игорь Масленников называл Соломина своим актёром и именно ему доверил роль доктора Ватсона. А вот с Василием Ливановым, который сыграл Шерлока Холмса, Виталий сперва не сошёлся. Соломин был педантичным и пунктуальным, и когда Ливанов опоздал на первую репетицию, он предложил заменить его на Бориса Клюева.
Однако съёмки быстро сблизили их, и эта дружба продолжалась 20 лет. Соломин поставил спектакль «Мой любимый клоун» по повести Ливанова и снял его в фильме «Охота».
Сериал стал международным хитом. Настолько, что актёров отметила британская королевская семья, а напротив посольства Великобритании в Москве установили памятник Холмсу и Ватсону, фактически — Ливанову и Соломину.
Личная жизнь: любовь, драмы и прощение
Первый брак с актрисой Натальей Рудной распался через пять лет. Разрыв был болезненным: он «ушёл с одним чемоданчиком» и решил больше не жениться.
Но всё изменилось, когда он встретил Машу Леонидову — студентку текстильного института, случайно приглашённую на пробы. Когда режиссёр предложил ей выбрать партнера, она ответила, что желает играть с Соломиным, в которого влюбилась после его роли в фильме «Женщины».
После съёмок они быстро сблизились. Виталий ухаживал щедро и красиво. Официально поженились они внезапно, зайдя «по пути» в загс.
У пары родились дочери Анастасия и Елизавета. Однако семейная жизнь была непростой. У Соломина были романы со Светланой Амановой и Еленой Цыплаковой. Жена прощала похождения мужа.
За несколько лет до смерти Соломин крестился и обвенчался с супругой.
Последние годы и смерть
Несмотря на гипертонию, Соломин работал на износ. 24 апреля 2002 года, играя в «Свадьбе Кречинского», он почувствовал резкое ухудшение состояния. После инсульта он месяц боролся за жизнь, несколько раз впадал в кому. 27 мая 2002 года Виталий Соломин скончался. Ему было 60 лет.
Прощание состоялось в Малом театре — площадь перед ним была переполнена. Актёра похоронили на Ваганьковском кладбище.
Характер и принципы
Коллеги говорили, что Соломин был упрямым, принципиальным, резким, но честным. Кончаловский называл его «каменным цветком». Организаторы гастролей боялись его категоричности: за задержку он мог отказаться выходить на сцену.
Он не вступил в партию, хотя это мешало получать роли и звания, не снимался в рекламе, не участвовал в политике и не искал выгод.
«Как бы трудно ни было, нужно оставаться самим собой», – говорил артист.