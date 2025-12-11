Сын с шизофренией, измены, пьянство за рулем и смертельное ДТП: что скрывал режиссер фильма «В бой идут одни "старики"» Леонид Быков?
Леонид Быков стал заслуженным артистом РСФСР и народным артистом Украинской ССР, родившись 12 декабря 1928 в маленькой деревне Знаменка в Донецкой области. Несмотря на то что у него не так много актерских ролей, каждая из них оставила след в сердцах зрителей и вошла в историю советского кино. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Мечты о небеМальчишка с детства грезил небом, мечтал стать пилотом. Семья жила скромно, часто переезжали. В 10-летнем возрасте они обосновались в поселке Прокатчиков возле Краматорска. Там парень впервые вышел на сцену школьного драмкружка, проявив талант, но главным желанием оставалось небо. В разгар войны, будучи эвакуированным в Барнаул, юный Быков попытался попасть в авиационную школу, добавив себе несколько лет в документах. Обман быстро раскрыли, путь в пилоты оказался закрыт.
Путь Леонида Быкова к сценеОднако спустя два года удача улыбнулась ему: он поступил в специальную авиашколу Ленинграда. Вскоре учеба закончилась вместе с войной, училище распустили, мечта снова осталась несбыточной. Тогда молодой человек обратился к другому своему увлечению — искусству сцены. Он пытался поступить в престижный киевский вуз, однако получил отказ. Причина оказалась прозаичной — маленький рост (всего 163 сантиметра). Лишь Харьковский театральный институт принял амбициозного парня, открыв двери в мир большого кино.
Первые шаги Леонида Быкова в искусствеПосле окончания института Быков девять лет играл на сцене харьковского театра имени Тараса Шевченко. Яркий старт актерской карьеры пришелся на начало шестидесятых годов прошлого века. Первым крупным успехом стала комедия «Улица трёх соловьёв, дом №17». Затем начался стремительный взлет в Ленинграде, куда молодого актёра пригласили сотрудники знаменитой студии «Ленфильм». Здесь состоялась премьера первого фильма с участием Быкова — мелодрама «Судьба Марины». Потом были яркие работы в комедиях «Укротительница тигров» и «Максим Перепелица». Позже зрители увидели ленты «Добровольцы» и первую режиссёрскую работу знаменитости — короткометражку «Как верёвочка ни вьётся...».
Продолжением стало создание ещё одной киноленты — «Зайчик». После неё артист решает переехать обратно на Украину, став сотрудником легендарной киностудии имени Александра Довженко. Однако настоящий триумф ждал впереди.
Лучший фильм всех времен и народовИменно на Украине родилась идея создать картину о воздушных боях Второй мировой войны. Для мужчины это был шанс реализовать свою детскую мечту быть летчиком. Соавторами сценария стали Евгений Оноприенко и Александр Сацкий. Работа над картиной шла непросто, ведь многое приходилось узнавать лично у ветеранов боевых действий. Фильм получился пронзительным и правдивым. Результатом многолетних усилий стала знаменитая картина «В бой идут одни "старики"». Она принесла ему всесоюзную славу, любовь публики и признание коллег. Зрители оценили искренность исполнения главных героев, каждый из которых имел реального прототипа среди настоящих фронтовиков.
Личная жизнь Леонида БыковаЕдинственной любовью Леонида Федоровича стала его жена Тамара Константиновна. Их дети вспоминают, что даже в последние годы жизни пара сохраняла нежные чувства друг к другу и на собственном примере показывала, что такое настоящая любовь. Первым ребенком молодых стала девочка, но, к сожалению, она сразу умерла. Позже у них родились сын Лесь (по паспорту Александр) и дочь Марьяна. Юноша доставлял родителям много хлопот. После службы в армии его комиссовали с диагнозом «шизофрения». Затем он попал в плохую компанию и даже участвовал в ограблении магазина. Леонид выручил его из неприятностей, но сам при этом получил второй инфаркт.
После смерти отца Лесь эмигрировал в Канаду, где сейчас живет с женой и четырьмя сыновьями. Марьяна вместе с матерью переезжала несколько раз. В конечном итоге они обосновались в Киеве. Дочь Леонида устроилась редактором на студии Довженко. Тамара Константиновна ушла из жизни в 2010 году.
Роман Леонида Быкова с молодой звездойВ конце десятых годов актриса Татьяна Конюхова неожиданно рассказала о своем романе с Леонидом Федоровичем. Они встретились на съемках фильма «Судьба Марины». Молодая звезда сразу попалась под обаяние режиссера, который, в свою очередь, был очарован ее красотой. Женщина отметила, что Быков, называя ее «госпожа Конюховская», не скрывал своего семейного положения, но уверял, что его отношения с женой давно отошли на второй план.
Однако вскоре на съемках появилась жена Леонида, которая ждала ребенка. Это дало влюбленной понять, что у актера нет серьезных намерений по поводу их связи.
Как погиб артист Леонид Быков11 апреля 1979 года Быков возвращался с дачи на своей новой белой «Волге». На трассе Минск — Киев, недалеко от поселка Дымер, произошла трагедия. Режиссер попытался обогнать трактор, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Удар оказался смертельными. На момент аварии ему было 50 лет. Расследование ДТП шло довольно тщательно. Молодой водитель грузовика ГАЗ-53, с которым столкнулся актер, рисковал попасть за решетку, но вскоре выяснили, что он не виноват. Причиной аварии стала ошибка артиста. Рассматривали разные версии: говорили, что он ехал пьяным или у него были проблемы с сердцем. Однако экспертиза показала, что Леонид был трезв и здоров.
Судя по ужасным фотографиям с места происшествия, шансов выжить не было. Следователи отметили, что мужчина просто не успел среагировать — это был своего рода «синдром неопытного водителя». В память о его вкладе в искусство в родном Краматорске установили бронзовый бюст. А в Киеве появился памятник в образе Маэстро из фильма «В бой идут одни "старики"», который сидит на крыле своего самолета.