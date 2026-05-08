Был доверенным лицом Владимира Путина и уволился с Ленфильма: биография и творческий путь Фёдора Бондарчука
Фёдор Сергеевич Бондарчук — советский и российский актёр, режиссёр, продюсер, телеведущий, сценарист, клипмейкер и предприниматель. Он входит в число самых узнаваемых фигур отечественной киноиндустрии. Широкую известность Бондарчук получил как постановщик масштабных картин «9 рота», «Сталинград», «Притяжение», а также как многолетний ведущий программы «Кино в деталях» и основатель компании Art Pictures Studio. 9 мая артисту исполняется 59 лет. О творческом пути, семье и общественной позиции — в материале «Радио 1».
Биография Фёдора Бондарчука: детство и семьяБудущий режиссёр появился на свет 9 мая 1967 года в Москве в известной творческой семье. Его отец — выдающийся режиссёр и актёр Сергей Бондарчук, мать — народная артистка СССР Ирина Скобцева.
По линии отца дед и бабушка Фёдора, Фёдор Петрович и Татьяна Васильевна Бондарчук, происходили из крестьянской среды. По материнской линии дед Константин Скобцев работал в Главном управлении метеослужбы, а бабушка Юлия Скобцева занималась архивным делом.
Из-за плотного графика родителей воспитанием мальчика во многом занималась бабушка Юлия Николаевна. В детстве Фёдор посещал музыкальные занятия, учился вокалу, рисованию и английскому языку. С ранних лет он дружил со Степаном Михалковым — сыном Никиты Михалкова.
Образование и служба в армииВ 1985 году Бондарчук поступил во ВГИК на режиссёрско-постановочный факультет. Он обучался в мастерской Игоря Таланкина. Уже через год молодого студента призвали в армию.
Сначала он проходил службу в учебной части в Красноярске, затем его перевели в кавалерийский полк при Таманской дивизии. Это подразделение в своё время создали специально для съёмок батальных сцен эпопеи «Война и мир», которую ставил Сергей Бондарчук.
После демобилизации Фёдор вернулся к учёбе и продолжил образование в мастерской Юрия Озерова. Диплом он получил в 1991 году.
Первые роли в киноКинодебют Фёдора Бондарчука состоялся в 1986 году. До армии он снялся в исторической драме Сергея Бондарчука «Борис Годунов», где сыграл царевича Фёдора. Его отец исполнил роль царя. Позже артист вспоминал, что работа на площадке давалась непросто.
«Отец это или не отец, а это режиссер Бондарчук! Эта громада производства… А у тебя этот дебют. У меня ни школы, ничего не было, со мной никто не работал, не репетировал. Все было в кадре», — вспоминал он.В студенческие годы Бондарчук также сыграл в фильмах «86400 секунд работы дежурной части милиции», «Сталинград», «Солнечный берег», а затем появился в картине «Бесы», которую снял Иван Охлобыстин.
В 1999 году он исполнил сразу две роли в фильме «Восемь с половиной долларов», а в 2001-м снялся в проекте «Даун Хаус», современной интерпретации романа Достоевского. Там ему досталась роль князя Мышкина.
Актёрская карьера: от «Призрака» до «Повелителя ветра»В 2002 году Бондарчук выступил продюсером фильма «В движении» и одновременно сыграл в нём одну из ролей. В 2005 году он появился в собственной режиссёрской работе «9 рота», где исполнил роль прапорщика Сергея Погребняка.
Одной из самых популярных актёрских работ последних лет стала комедия «Призрак». Герой Бондарчука после смерти становится невидимым для всех, кроме школьника Вани Кузнецова. Для фильма артист даже исполнил песню «Живи настоящим».
В 2017 году он сыграл Александра Парвуса в телефильме «Демон революции». Сам Бондарчук называл эту роль одной из самых сложных в карьере, поскольку долго выходил из образа после съёмок. В 2023 году на экраны вышла картина «Повелитель ветра», где актёр воплотил образ путешественника Фёдора Конюхова.
«Впервые я задумался о кино про Конюхова, когда случайно увидел документальный фильм про его путешествие на воздушном шаре. Я визионер, мне этот шар напомнил дизайн всех моих фильмов "Притяжение" и "Вторжение". Серебряный шар летит по воздуху в абсолютной тишине, управляемый ветром, и священник Русской православной церкви — как все это умещается в одном человеке? А вы представляете, что такое одиночная кругосветка на весельной лодке?» — говорил Бондарчук.
Режиссёр Фёдор Бондарчук: главные фильмыВ 1993 году Фёдор снял короткометражный музыкальный фильм «Люблю», посвящённый Людмиле Гурченко. А первым большим режиссёрским проектом стала военная драма «9 рота», вышедшая в 2005 году. Картина собрала внушительную кассу, стала лидером проката и получила ряд престижных наград — «Золотой орёл», «Ника» и премии MTV Russia Movie Awards.
Еще до выхода «9 роты» Федор Бондарчук объяснял отсутствие в своем послужном списке больших кинопроектов неумением снимать малобюджетные картины.
«Как сделать малобюджетное кино, я не знаю, я этой формой не владею. Делать за 100 тыс. руб. кино с двумя актерами мне неинтересно. У меня глобалка сразу же прет. Там нужны не два, а сто два актера», — отметил он.Позднее режиссёр выпустил дилогию «Обитаемый остров» по произведению братьев Стругацких. Несмотря на успех в кинотеатрах, проект оказался слишком затратным. В 2013 году Бондарчук представил военную драму «Сталинград».
В 2017 году вышла фантастическая лента «Притяжение» о контакте землян с инопланетянами в московском Чертанове. Фильм преодолел отметку в миллиард рублей сборов. В 2019 году зрители увидели продолжение — «Вторжение».
В 2020 году режиссёр снял сериал «Псих» по сценарию Паулины Андреевой. Главную роль исполнил Константин Богомолов. В 2023 году супруги вновь работали вместе над сериалом «Актрисы»: Андреева написала сценарий, а Бондарчук занял режиссёрское кресло.
Телевидение и продюсерская деятельностьФёдор Бондарчук давно работает не только в кино, но и на телевидении. С 2002 по 2004 год он вёл игровое шоу «Кресло» на канале СТС и получил премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательной программы.
В 2004 году артист стал лицом первых сезонов проекта «Ты — супермодель». С 2005 года Бондарчук ведёт авторскую программу «Кино в деталях», где беседует с крупнейшими фигурами мировой киноиндустрии. Среди его гостей были Оливер Стоун, Даррен Аронофски, Майкл Бэй, Дэниел Крэйг и многие другие. В 2019 году он получил ТЭФИ как лучший интервьюер.
Также Бондарчук продюсировал сериалы «Молодёжка», «Выжить после» и десятки других проектов.
В начале 1990-х Фёдор Бондарчук стал одним из основателей студии Art Pictures. Компания фактически сформировала рынок профессионального музыкального клипа в России. Позже структура выросла в крупный продюсерский центр, который занялся производством сериалов, полнометражных фильмов и телевизионного контента.
Работа на «Ленфильме» и в государственных структурахВ 2012 году Бондарчука избрали председателем совета директоров киностудии «Ленфильм». Он занимал этот пост до 2024 года. В начале 2025 года стало известно, что режиссёр покинул должность из-за высокой занятости в Art Pictures Studio и на позиции генерального продюсера «НМГ Студии».
Кроме того, Бондарчук входит в профессиональные и общественные структуры: Союз кинематографистов России, Академию российского телевидения, советы в сфере культуры и кинематографии.
Политическая позиция Фёдора БондарчукаФёдор Бондарчук неоднократно участвовал в общественно-политической жизни страны. Он выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и публично говорил о важности стабильности и преемственности власти.
В 2014 году режиссёр поддержал присоединение Крыма, подписав коллективное обращение деятелей культуры. После этого Украина внесла его в санкционные списки и включила в перечень лиц, которых считает угрозой национальной безопасности.
В 2018 году Бондарчук вошёл в обновлённый состав Совета при президенте России по культуре и искусству.
Личная жизнь Фёдора БондарчукаРежиссёр дважды состоял в браке. Первой супругой стала Светлана Бондарчук — модель и телеведущая. Они познакомились в 1986 году и вскоре поженились. В семье родились сын Сергей и дочь Варвара.
Сергей Бондарчук связал жизнь с киноиндустрией. Ранее он состоял в браке с Татой Мамиашвили. В этом союзе родились дочери Маргарита и Вера.
В 2016 году Фёдор и Светлана официально развелись. Позднее режиссёр женился на актрисе Паулине Андреевой. Их отношения начались в 2015 году, свадьба состоялась в сентябре 2019-го. В 2021 году у пары родился сын Иван. Весной 2025 года супруги сообщили о расставании. В апреле 2026 года в мировой суд Донского района Москвы поступил иск о расторжении брака.
Фёдор Бондарчук сейчасСегодня Фёдор Бондарчук продолжает активно работать как продюсер, режиссёр и актёр. В 2025 году он участвовал в выпуске сразу нескольких заметных проектов: криминальных фильмов «Обнальщик» и «Нам покер», мелодрам «Москва слезам не верит. Всё только начинается» и «Ландыши. Вторая весна», а также детективного триллера «Фишер. Затмение».
В январе 2026 года в прокат вышла новая семейная сказка «Буратино». Бондарчук не только продюсировал фильм, но и исполнил роль Карабаса-Барабаса. По его словам, как только стартовала работа над картиной, он сразу понял: этот персонаж предназначен именно ему.