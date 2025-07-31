«Был скандал и штраф»: Бывшая солистка группы «Serebro» Марина Лизоркина рассказала о работе с Фадеевым

31 июля 2025, 16:37

Певица Лизоркина: в работе с Фадеевым у нас не было личного имиджа

Максим Фадеев (Фото: телеграм-канал @maxfadeev1)

Максим Фадеев создал группу «Serebro» в 2006 году, а 12 марта 2007-го вышла их первая песня. В одном из интервью продюсер признался, что решил собрать женский коллектив из-за соперничества с Константином Меладзе, который в то время руководил популярным коллективом «ВИА Гра».





Бывшая солистка группы «Serebro» Марина Лизоркина в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1» рассказала о работе с Максом Фадеевым.





«Нам нельзя было иметь свой имидж, но мы это знали. Он мог сказать, что мы пожирнели и что пора идти в зал. Еще был скандал, когда меня постригли… Тогда была претензия и даже штраф», — рассказала певица.

«Если выходишь в магазин, то нужно хорошо выглядеть, либо в капюшоне и в очках. Но лучше при параде. Была концепция, что группу можно увидеть, заплатив много денег, в каком-нибудь клубе или на концерте. А в других случаях нас невозможно нигде встретить», — уточнила Лизоркина.

