«Он младше на 19 лет»: Экс-солистка группы «Serebro» Лизоркина раскрыла неожиданные тайны своей личной жизни

31 июля 2025, 15:58

Экс-солистка «Serebro» Лизоркина: я была в отношениях с парнем младше на 19 лет

Марина Лизоркина и Георгий Иващенко (Фото: Радио 1)

Марина Лизоркина вместе с Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной попала в первый состав группы «Serebro». Втроем они участвовали в конкурсе Евровидение-2007 и заняли там третье место. В 2009 году Марина приняла решение покинуть коллектив, чтобы сконцентрироваться на карьере художницы.





Бывшая солистка группы «Serebro» Марина Лизоркина в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1» рассказала, что в мужчинах ценит пять качеств.





«Я смотрю на все в совокупности: внешность, интеллект, харизма, порядочность и финансы. Хотя у меня никогда не стоило цели склеить богатого мужика. Мне без разницы, кто он, главное, чтобы я рядом себя хорошо чувствовала», — сказала певица.

«У меня в основном были младше меня избранники. Например, я была старше на 19 лет парня, но я никогда не ощущаю себя на свой возраст. А сейчас меня мои отношения устраивают, я люблю, когда встречи эпизодичные. Тут как раз совпало: у мужчины очень мало свободного времени, мы видимся один раз в неделю на нейтральной территории — в нашем месте. Это идеальная для меня ситуация», — рассказала Лизоркина.