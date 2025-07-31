«Немерено баб»: Экс-солистка группы «Serebro» Лизоркина рассказала о свиданиях с Андреем Губиным
Экс-солистка группы «Serebro» Лизоркина: Губин приглашал меня в кино и в ресторан
Марина Лизоркина в 2009 году ушла из группы «Serebro», чтобы сконцентрироваться на карьере художницы.
Бывшая солистка группы «Serebro» Марина Лизоркина в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1» рассказала, как ходила на свидания с Андреем Губиным.
«Это было до того, как я стала певицей группы "Serebro". Он меня приглашал в кино и в ресторан. Мы познакомились в клубе на Пушкинской. Он увидел меня и был будто очарован. Обменялись контактами, потом пошли в ресторан», — поделилась певица.
По ее словам, Андрей Губин был на пару сантиметров выше, что очень нравилось, также певец уже был супер-звездой с миллионами фанатов.
«Мы пришли в абсолютно пустой кинотеатр ночью, зашлив зал, потом выходим, а там немерено баб — человек 300 его поклонниц. И он начал раздавать всем автографы. А я не была тогда артистом, не понимала. Полчаса он раздавал автографы, мне не понравилось, я ему сказала, и у нас произошел дисконект. Я уехала, и все», — рассказала Лизоркина.