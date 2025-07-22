«Это очень тяжело»: Участница «золотого» состава Serebro высказалась о группе
Полина Фаворская рассказала, почему нынешний состав группы не пользуется популярностью
Бывшая участница российской поп-группы Serebro Полина Фаворская рассказала, почему нынешний состав участниц не пользуется популярностью.
В разговоре с «Газетой.Ru» Фаворская заявила, что, вероятнее всего, данная проблема сложилась из-за перезапуска группы.
«Честно говоря, я не очень слежу за новым составом группы Serebro и ничего не могу сказать, просто желаю девчонкам удачи. Знаете, перезапускать проекты — это очень тяжело. Поэтому, думаю, всему своё время, пусть у девчонок всё получится», — высказалась певица.Следует отметить, что Фаворская являлась участницей Serebro в 2014-2018 годах. Позже она добилась признания как сольная артистка под псевдонимом FAVLAV. А в «золотом составе» группы девушка выступала вместе с Дарьей Шашиной, Ольгой Серябкиной и Екатериной Кищук.
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