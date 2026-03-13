Видела войну, пережила выкидыш и занимается благотворительностью: где сегодня звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова?
Дебют актрисы Нелли Уваровой на большом экране состоялся в фильме «Полетели», а дальше были «Бумер» и «Я остаюсь». Но популярной артистка стала после того, как вышел сериал «Не родись красивой», в котором она исполнила роль Кати Пушкарёвой. 14 марта ей исполняется 46 лет. О том, что Нелли Уваровой пришлось пережить в детстве, об отношениях с мужьями, а также о том, чем сейчас занимается актриса — в материале «Радио 1».
Биография Нелли Уваровой: стала свидетелем войны в ГрузииНелли Уваровой было два года, когда семья переехала в Тбилиси, где жили родители её матери. В 1991 году в стране началась гражданская война. Через три года, в 1994-м, Нелли вместе с семьёй переехала в Москву, она и её близкие получили статус беженца, так как не было ни жилья, ни денег, ни работы.
«В девять лет я услышала первые выстрелы. В 11 я временами пряталась под кроватью. В 14 лет мы навсегда уезжали из Тбилиси, машину почему-то обстреливали. Мы практически убегали ради мира, ради будущего. Сегодня уже и оглядываться не приходится: сегодня война догоняет тебя в твоём собственном доме. И как всё это может снова происходить?» — говорила актриса в 2014 году.Нелли Уварова в спектакле «Женщины Лазаря» на сцене РАМТ (РИА Новости/Владимир Федоренко)
В 1997 году Уварова окончила школу и поступила на актёрский факультет ВГИКа (мастерская Г. Г. Тараторкина).
Фильмография Нелли УваровойИгру актрисы можно увидеть в таких лентах, как «Атлантида», «Тяжёлый песок», «Последний министр», «Содержанки», «Американец», «Многодетство», «Неверные» и других. Всего в фильмографии артистки указано 40 работ.
Некоторые из ее работ:
- 2003 — «Бумер»;
- 2005 — «Не родись красивой»;
- 2007 — «Атлантида»;
- 2008 — «Таинственный остров»;
- 2009 — «М+Ж»;
- 2010 — «Мамочки»;
- 2012 — «Бывшая жена»;
- 2017-2019 — «Адаптация»;
- 2020 — «Последний министр»;
- 2021 — «8 способов любить»;
- 2023 — «Юра дворник»;
- 2024 — «Неверные»;
- 2025 — «Между нами химия».
Личная жизнь Нелли УваровойВ 2005 году Нелли Уварова вышла замуж за режиссёра Сергея Пикалова, он является одним из создателей сериала «Не родись красивой». В эфире программы «Судьба человека» актриса рассказала, что в то время, когда у неё были отношения с Пикаловым, она находилась на пике популярности. Бесконечные съёмки, чрезмерное внимание к её персоне — всё это привело к расставанию.
«Я беру на себя ответственность за развод с Сергеем. Я вела себя очень плохо, срывалась. При этом мы продолжали быть близкими людьми, общаться. Однажды он признался мне, что встретил девушку, и я была так рада. Тогда скрывать расставание было уже неприлично», — поделилась она.
Нелли Уварова (РИА Новости/Владимир Федоренко)
После развода актриса начала отношения с актёром Александром Гришиным. В 2011 году у них родилась дочь Ия, тогда же пара зарегистрировала брак. В 2016 году Уварова родила сына Игнатия. Также актриса призналась, что пережила выкидыш.
«Вторая беременность у меня была полна приключений. <…> И как я всё это пережила? <…> Мне было так страшно, потому что между первым и вторым ребёнком у меня была потеря. <…> Муж меня поддерживал <…>», — вспоминала актриса.
Как сейчас живёт Нелли УвароваСегодня Нелли занимается благотворительностью и продолжает творческую деятельность. Она работает в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ), гастролирует с антрепризами, ставит спектакли и снимается в кино. В марте 2025 года стартовал сериал «Между нами химия», в съёмках которого Уварова приняла участие.
В марте 2025 года Нелли Уварова перенесла плановую операцию: врачи удалили из её руки металлические фиксаторы, установленные ранее после перелома. Уже летом того же года на Первом канале состоялась премьера сериала «Ангел мести», где актриса исполнила роль персонажа по имени Мила.
Зимой 2026 года стало известно, что актриса сломала ногу после падения на катке.