Дебют актрисы Нелли Уваровой на большом экране состоялся в фильме «Полетели», а дальше были «Бумер» и «Я остаюсь». Но популярной артистка стала после того, как вышел сериал «Не родись красивой», в котором она исполнила роль Кати Пушкарёвой. 14 марта ей исполняется 46 лет. О том, что Нелли Уваровой пришлось пережить в детстве, об отношениях с мужьями, а также о том, чем сейчас занимается актриса — в материале «Радио 1».





Биография Нелли Уваровой: стала свидетелем войны в Грузии

«В девять лет я услышала первые выстрелы. В 11 я временами пряталась под кроватью. В 14 лет мы навсегда уезжали из Тбилиси, машину почему-то обстреливали. Мы практически убегали ради мира, ради будущего. Сегодня уже и оглядываться не приходится: сегодня война догоняет тебя в твоём собственном доме. И как всё это может снова происходить?» — говорила актриса в 2014 году.

Фильмография Нелли Уваровой

2003 — «Бумер»;

2005 — «Не родись красивой»;

2007 — «Атлантида»;

2008 — «Таинственный остров»;

2009 — «М+Ж»;

2010 — «Мамочки»;

2012 — «Бывшая жена»;

2017-2019 — «Адаптация»;

2020 — «Последний министр»;

2021 — «8 способов любить»;

2023 — «Юра дворник»;

2024 — «Неверные»;

2025 — «Между нами химия».

Личная жизнь Нелли Уваровой

«Я беру на себя ответственность за развод с Сергеем. Я вела себя очень плохо, срывалась. При этом мы продолжали быть близкими людьми, общаться. Однажды он признался мне, что встретил девушку, и я была так рада. Тогда скрывать расставание было уже неприлично», — поделилась она.

«Вторая беременность у меня была полна приключений. <…> И как я всё это пережила? <…> Мне было так страшно, потому что между первым и вторым ребёнком у меня была потеря. <…> Муж меня поддерживал <…>», — вспоминала актриса.

Как сейчас живёт Нелли Уварова