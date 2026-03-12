Достижения.рф

Сын Оззи Осборна показал новорожденную дочь и назвал ее в честь отца — фото

Оззи Осборн (Фото: РИА Новости/Аркадий Семенов)

Джек Осборн и его супруга Ари сообщили о пополнении в семье. 5 марта у пары родилась дочь. Девочку назвали Оззи Матильда Осборн — в память о покойном рок-музыканте.



О радостном событии супруги рассказали в блоге Джека, опубликовав чёрно-белый снимок новорождённой. У Джека и Ари также растёт трёхлетняя дочь Мейпл. Ещё трое детей — 13-летняя Перл, десятилетний Энди и семилетняя Минни — у Осборна от брака с Лизой Стелли.

«Представляем Оззи Матильду Осборн… Она родилась — и она идеальна», — написал он.

Фото: Instagram*/jackosbourne

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет, спустя 17 дней после прощального концерта Black Sabbath в Англии. В официальном заключении причиной смерти указаны «острый инфаркт миокарда» и «остановка сердца вне больницы».
