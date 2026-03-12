Сын Оззи Осборна показал новорожденную дочь и назвал ее в честь отца — фото

12 марта 2026, 21:48

Джек Осборн назвал новорождённую дочь в честь отца

Оззи Осборн (Фото: РИА Новости/Аркадий Семенов)

Джек Осборн и его супруга Ари сообщили о пополнении в семье. 5 марта у пары родилась дочь. Девочку назвали Оззи Матильда Осборн — в память о покойном рок-музыканте.





О радостном событии супруги рассказали в блоге Джека, опубликовав чёрно-белый снимок новорождённой. У Джека и Ари также растёт трёхлетняя дочь Мейпл. Ещё трое детей — 13-летняя Перл, десятилетний Энди и семилетняя Минни — у Осборна от брака с Лизой Стелли.





«Представляем Оззи Матильду Осборн… Она родилась — и она идеальна», — написал он.