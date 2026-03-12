Достижения.рф

Голая Кайли Дженнер прикрылась одним бантом — фото

Кайли Дженнер снялась голой для журнала и прикрылась одним бантом
Кайли Дженнер (Фото: Instagram*/kyliejenner)

Кайли Дженнер стала героиней весеннего номера американского Vanity Fair, снявшись в довольно откровенном образе.



На одном из кадров 28‑летняя звезда позирует обнажённой. Она прикрылась лишь накидкой Chanel с крупным бантом, и прогуливается по роскошному залу особняка.

Фото: Instagram*/kyliejenner

Тем временем в сети обсуждают, что её возлюбленный Тимоти Шаламе держится на расстоянии от семьи Дженнер. По данным источников, актёр не хочет быть вовлечённым в их семейное реалити‑шоу и считает подобный сценарий для себя неприемлемым.

Также сообщается, что Кайли пока не спешит знакомить бойфренда с Кейтлин Дженнер.
Никита Кротов

