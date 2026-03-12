Достижения.рф

«Долгое время держала в секрете»: Катя Лель рассказала о своих сверхъестественных силах

Певица Катя Лель заявила, что скрывала от всех свой дар целительства
Катя Лель (Фото: Инстаграм*/katyalelofficial)

Певица Катя Лель обладает сверхъестественными способностями. Об этом стало известно Общественной Службе Новостей.



Исполнительница хита «Муси-пуси» призналась, что долгое время скрывала свой дар целительства, но перестала это делать, когда к ней начали обращаться за помощью.

По словам артистки, она способна избавлять людей от головной боли и бессонницы. Она также считает, что благодаря своим силам находится под особой защитой, поэтому ей не нужны никакие амулеты или обереги.

В беседе с изданием звезда заявила, что ее сверхъестественные способности помогают ей с легкостью преодолевать любые сложности в жизни.

Лидия Пономарева

