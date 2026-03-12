«Долгое время держала в секрете»: Катя Лель рассказала о своих сверхъестественных силах
Певица Катя Лель заявила, что скрывала от всех свой дар целительства
Певица Катя Лель обладает сверхъестественными способностями. Об этом стало известно Общественной Службе Новостей.
Исполнительница хита «Муси-пуси» призналась, что долгое время скрывала свой дар целительства, но перестала это делать, когда к ней начали обращаться за помощью.
По словам артистки, она способна избавлять людей от головной боли и бессонницы. Она также считает, что благодаря своим силам находится под особой защитой, поэтому ей не нужны никакие амулеты или обереги.
В беседе с изданием звезда заявила, что ее сверхъестественные способности помогают ей с легкостью преодолевать любые сложности в жизни.
Читайте также: