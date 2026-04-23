Была готова прощать мужьям все, но они все равно уходили: неудачные роли проституток и распавшиеся браки Елены Скороходовой. Где она сейчас?
Елена Дмитриевна Скороходова — советская и российская актриса, драматург и режиссёр, также известная как поэт, журналист и общественный деятель. Она является мастером спорта по фигурному катанию и спортивным обозревателем журнала «Физкультура и спорт». Скороходова состоит в Союзе российских писателей, Союзе театральных деятелей и Союзе кинематографистов. Ее героини — женщины с непростой судьбой. 24 апреля ей исполняется 64 года. Как сложилась жизнь актрисы расскажет «Радио 1».
Елена Скороходова: биография, карьераБудущая актриса родилась 24 апреля 1962 года в Москве в семье далёкой от искусства. Родители Елены — математики, отец, Дмитрий Всеволодович, занимал высокую должность в системе обороны СССР. Её мама позже пошла в политику. Удивительно, но Елена до определённого момента следовала по пути родителей — увлекалась точными науками, свободно ориентировалась в математике, а образование получала в школе с углублённым изучением французского.
С трёх лет её жизнь была связана со спортом — фигурное катание стало её миром. Тренировалась у самой Елены Чайковской, стала мастером спорта СССР и даже снялась в документальном фильме «Лёд и фантазия», что стало её первым опытом на ТВ.
И всё же, несмотря на успехи в спорте, Елена резко изменила свой путь — поступила в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина, которое окончила в 1983 году. Именно тогда началась её карьера в кино и театре.
Роли в киноКинодебют Скороходовой состоялся ещё до выпуска из вуза — в 1981 году она появилась в короткометражке «Шутка?!». В 1983 году последовали более заметные роли в фильмах «Берег» и «Одиноким предоставляется общежитие». Однако настоящая популярность пришла после роли Веры в драме «Счастливая, Женька!».
Позже были и другие запоминающиеся картины — «Где находится нофелет?», «Мелочи жизни», «Свидание на Млечном пути», «Радости земные», «Бабник», «Супруги», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». Актрису чаще приглашали на роли второго плана — любовниц, женщин с непростой судьбой, иногда даже проституток. Тем не менее, каждый её персонаж был узнаваем и цеплял зрителя.
С конца 90-х Елена стала меньше появляться на экранах. Последняя заметная работа — участие в сериале «Розыск-2» в 2013 году. После этого она ушла в тень — её перестали приглашать в кино и театр.
Помимо актёрства, Скороходова проявила себя и в других сферах. В 1985 году она вела на Центральном телевидении комплекс ритмической гимнастики — тот самый, по которому занимались миллионы. А в 2020 году, спустя 35 лет, она вернулась на экраны в роли ведущей программы «Делаем вместе. Гимнастика» на канале «Москва 24».
Елена пишет стихи, выпускает пьесы, пробует себя в режиссуре и продюсировании. В 2017 году состоялся её дебют в картине «Не бросайте пепел на пол», где она не только работала за кадром, но и исполнила одну из главных ролей.
Личная жизнь Елены СкороходовойПервым супругом актрисы стал актёр Владимир Виноградов, с которым она познакомилась на съёмках «Счастливая, Женька!». Этот брак был недолгим: разница в возрасте, росте и, главное, отсутствие настоящих чувств быстро дали о себе знать.
«Замуж выйти было надо», — признавалась позже актриса.Второй её муж — актёр Андрей Ташков, сын Екатерины Савиновой. Их отношения начались в Театре имени Пушкина. Влюблённость, общие интересы и желание спасти любимого от алкогольной зависимости объединили их. Елена буквально вытаскивала мужа из бездны — водила к врачам, ограничивала сомнительные компании, была рядом. В 1996 году у пары родился сын Иван.
Однако вскоре после его рождения Ташков ушёл к актрисе Елене Кореневой. Этот удар стал для Елены судьбоносным. Она больше не выходила замуж, посвятив себя воспитанию сына и творчеству.
Скороходова неоднократно говорила, что инициаторами разводов оба раза были мужчины, а она была готова мучиться с ними пожизненно, если бы это спасло семью. После всех потрясений она нашла опору в вере и ведёт аскетический образ жизни.
Елена Скороходова сегодняСегодня Елена Скороходова ведёт активную творческую и общественную жизнь, в которой на первый план вышли вера и литература. Актриса открыто говорит о своём пути к Богу. Она живёт в Москве, регулярно посещает храм, соблюдает посты и считает духовные ориентиры важнее материальных благ. В интервью она описывает свой ритм жизни как спокойный и сосредоточенный на самопознании.
Елена продолжает писать пьесы и стихи. Её произведения ставятся в театрах, а сама она иногда участвует в творческих встречах и фестивалях, делясь опытом с молодым поколением. Она активно ведёт социальные сети, где комментирует культурные и политические события. Также она сотрудничает с журналом «Физкультура и спорт».