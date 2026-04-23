«Хотя бы не испортить»: Самбурская записала кавер на песню «Огонёк» Людмилы Зыкиной
Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала, что при записи кавера на песню военных лет главной задачей для неё стал отказ от простого копирования оригинала.
Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе проекта «Музыка Победы», Самбурская записала песню «Огонёк» Людмилы Зыкиной для альбома «Музыка Победы. Часть 2».
В рамках этого проекта российские артисты исполняют известные композиции. Пластинка выйдет 24 апреля. Её выпуск приурочат к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Естественно, когда ты пытаешься прикоснуться к чему-то такому, скажем так, к святому, к народному уже, то главная задача — хотя бы не испортить. Надеюсь, что у меня это получилось», — заявила Настасья.