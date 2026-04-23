Яна Рудковская заработала миллионы на косметике

Яна Рудковская получила 7,4 млн прибыли за год в бьюти-индустрии
Яна Рудковская продолжает успешно развивать бизнес в бьюти-сфере. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По итогам 2025 года её компания «Красота в деталях», занимающаяся продажей уходовой косметики, показала прибыль в размере 7,4 миллиона рублей при общей выручке около 87 миллионов.

Сама Рудковская ранее отмечала, что делает ставку на эксклюзивное производство продукции. Судя по результатам, стратегия себя оправдывает: первая партия средств быстро разошлась на маркетплейсах и вызвала интерес у покупателей.

Так, продюсеру удаётся успешно совмещать деятельность в шоу-бизнесе с развитием собственного бренда, демонстрируя стабильные финансовые результаты.

