Яна Рудковская заработала миллионы на косметике
Яна Рудковская продолжает успешно развивать бизнес в бьюти-сфере. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По итогам 2025 года её компания «Красота в деталях», занимающаяся продажей уходовой косметики, показала прибыль в размере 7,4 миллиона рублей при общей выручке около 87 миллионов.
Сама Рудковская ранее отмечала, что делает ставку на эксклюзивное производство продукции. Судя по результатам, стратегия себя оправдывает: первая партия средств быстро разошлась на маркетплейсах и вызвала интерес у покупателей.
Так, продюсеру удаётся успешно совмещать деятельность в шоу-бизнесе с развитием собственного бренда, демонстрируя стабильные финансовые результаты.
