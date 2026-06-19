Была любовницей и оказывала интимные услуги за деньги: чем закончился судебный спор Виктории Бони и бывшей Григория Лепса?
Затяжной конфликт Виктории Бони и Авроры Кибы дошёл до суда. Девушки долго обменивались взаимными обвинениями в соцсетях. Телеведущая потребовала взыскать с экс-невесты народного артиста Григория Лепса три миллиона рублей за оскорбительную публикацию. Однако суд полностью отказал бывшей участнице «Дома-2» в иске. Это решение вызвало бурную реакцию в информационном поле. Юная мажорка уже поспешила прокомментировать свою победу. Почему суд встал на сторону представительницы «золотой молодёжи», и что теперь грозит светской львице, читайте в материале «Радио 1».
Что лежит в основе разногласийИстория их противостояния началась в 2025 году на шоу «Злые языки». Виктория Боня решила обсудить семью Авроры Кибы. Телеведущая заявила, что отец девушки в 90-е годы имел огромные долги. Дочь бизнесмена Ильи Белякова публично опровергла эти слова. Наследница подчеркнула, что их семья всегда жила в достатке.
В качестве примера Киба привела свои летние отпуска стоимостью в 25 миллионов рублей. Однако девушки не ограничились обычным спором. Аврора перешла к жёстким высказываниям в адрес Бони в соцсетях. Именно эти публикации и стали впоследствии поводом для судебного разбирательства.
Суть претензийВ ответ противница Виктории опубликовала серию резких высказываний. Она обвинила телеведущую в оказании интимных услуг за тысячи евро. Также блогер заявила, что Боня большую часть жизни была лишь чьей-то любовницей. Киба усомнилась и в профессионализме светской львицы. По её мнению, журналистом может называться только человек с профильным образованием. В качестве примера девушка привела Ксению Собчак.
Аврора также отметила, что своими резонансными заявлениями Боня всего лишь хочет снова привлечь к себе внимание, поскольку имя инфлюенсера давно не появлялось в крупных новостных заголовках. Эти оскорбления быстро разлетелись по сети. После этого блогер-миллионник приняла решение защищать свою репутацию в суде.
Цена вопросаВиктория Боня подала иск о защите чести и деловой репутации. Сумма требований составила три миллиона рублей. Адвокаты телеведущей настаивали, что слова Авроры порочат их клиентку. В качестве доказательств они предоставили скриншоты из соцсетей и публикации в СМИ.
Юристы утверждали, что эти высказывания вредят карьере Бони. Защита Кибы, в свою очередь, была готова доказать правдивость своих слов. Процесс вызвал огромный интерес со стороны публики и прессы. Многие ожидали мирового соглашения или победы истицы. Однако результат процесса оказался совершенно иным.
Вердикт служителей Фемиды15 июня 2026 года в Москве суд поставил точку в этом споре. Он полностью отказал Виктории Боне в иске на три миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат телеведущей Алексей Лунев. По словам правозащитника, Аврора Киба отказалась признавать авторство спорных публикаций. Также бывшая невеста Григория Лепса не предоставила доказательств своих обвинений.
«Она не смогла доказать свои слова», — приводит слова представителя Бони «СтарХит».Тем не менее, это не принесло телеведущей победы. Исковые требования оставлены без удовлетворения за недостаточностью правовых оснований, в силу чего суд постановил завершить производство в пользу стороны ответчика.
Как отреагировала Аврора КибаДочь бизнесмена Ильи Белякова искренне рада итогу судебного разбирательства. Противница Виктории Бони считает вердикт абсолютно закономерным.
«Решение суда является справедливым и честным! Я благодарна суду и верила, что по моему делу будет вынесено справедливое решение, основанное на доказательствах, которые нами были предоставлены в суд!» — написала Аврора.Подписчики в соцсетях уже поздравили блогера с победой, посчитав конфликт полностью исчерпанным. Вместе с тем юристы советуют не торопиться с выводами. Они подчёркивают: отклонение иска не равносильно безусловной правоте ответчика. Суд оценивает лишь представленные доказательства, поэтому общественности не стоит воспринимать подобные вердикты как однозначную победу одной из сторон.