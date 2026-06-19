Была любовницей и оказывала интимные услуги за деньги: чем закончился судебный спор Виктории Бони и бывшей Григория Лепса?

19 июня 2026, 13:19

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Затяжной конфликт Виктории Бони и Авроры Кибы дошёл до суда. Девушки долго обменивались взаимными обвинениями в соцсетях. Телеведущая потребовала взыскать с экс-невесты народного артиста Григория Лепса три миллиона рублей за оскорбительную публикацию. Однако суд полностью отказал бывшей участнице «Дома-2» в иске. Это решение вызвало бурную реакцию в информационном поле. Юная мажорка уже поспешила прокомментировать свою победу. Почему суд встал на сторону представительницы «золотой молодёжи», и что теперь грозит светской львице, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что лежит в основе разногласий Суть претензий Цена вопроса Вердикт служителей Фемиды Как отреагировала Аврора Киба

Что лежит в основе разногласий

Суть претензий



Григорий Лепс и его спутница Аврора Киба (Фото:РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Цена вопроса

Вердикт служителей Фемиды



Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

«Она не смогла доказать свои слова», — приводит слова представителя Бони «СтарХит».

Как отреагировала Аврора Киба

«Решение суда является справедливым и честным! Я благодарна суду и верила, что по моему делу будет вынесено справедливое решение, основанное на доказательствах, которые нами были предоставлены в суд!» — написала Аврора.