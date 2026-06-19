Дело блогера Лерчек передали для рассмотрения другому судье
Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) передали для рассмотрения другому судье. Об этом пишет РИА Новости.
Материалы дела, которое судья Екатерина Кузьмина приостановила до выздоровления блогерши, страдающей от рака желудка четвертой стадии, переданы судье Джемалу Курбанову. Однако запрос прокуратуры о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы пока не поступил в суд.
Об этом обращении стало известно в среду, 17 июня. Причина — общественный резонанс, вызванный тем, что Лерчек в день сеанса химиотерапии пошла на тренировку в спортзал и занималась поднятием тяжестей.
Ранее партнер Валерии Чекалиной и отец ее ребенка, Луис Сквиччиарини, раскрыл причины, по которым блогер отказалась от операции по частичной резекции желудка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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