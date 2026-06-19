Шурыгина отказалась оспаривать ограничения после возбуждения уголовного дела
Диана Шурыгина не стала подавать жалобу на меру пресечения, избранную в рамках уголовного дела о незаконном распространении порнографических материалов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно решению суда, блогер находится под домашним арестом. Кроме того, ей запрещено пользоваться интернетом на время расследования.
Напомним, в отношении Шурыгиной возбуждено уголовное дело по статье о незаконном распространении порнографических материалов.
Следственные действия продолжаются, а окончательное решение о виновности может быть принято только судом после рассмотрения дела по существу. В ходе расследования у блогера была изъята техника, которая, как предполагается, могла использоваться для создания и распространения контента для взрослых.
Ранее ситуацию прокомментировал бывший жених Шурыгиной, Святослав Гусев. Он рассказал о её деятельности на платформе OnlyFans и жизни после их расставания. При этом его высказывания отражают личную оценку ситуации и не являются установленными судом фактами.
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