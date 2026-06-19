Шурыгина отказалась оспаривать ограничения после возбуждения уголовного дела

19 июня 2026, 11:57

Диана Шурыгина не стала обжаловать домашний арест по делу о распространении порно

Диана Шурыгина (Фото: Instagram* / @diana_s_life2)

Диана Шурыгина не стала подавать жалобу на меру пресечения, избранную в рамках уголовного дела о незаконном распространении порнографических материалов. Об этом сообщает РЕН ТВ.