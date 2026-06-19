«Никогда не встречал»: Лоза высказался о Куртуковой

19 июня 2026, 17:51

Лоза заявил, что не знает певицу Татьяну Куртукову

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик Юрий Лоза заявил, что не знаком с исполнительницей хита «Матушка-земля», певицей Татьяной Куртуковой.





Напомним, Куртукова на одном из федеральных каналов заявила, что Лоза предлагал ей исполнить песню собственного сочинения. Сам же артист уточнил, что действительно предлагал свою композицию, однако не певице, а ее представителям.





«Я предлагал ее представителям свою песню "Елочки-сосеночки". Я в целом предлагаю свои песни сотни людям из индустрии. Кто-то берет в оборот, а кто-то нет, поэтому я привык к отказам. Те же, кто убеждены, что я вру, когда говорю о том, что не знаю Куртукову, они сами лукавят», — пояснил Лоза.