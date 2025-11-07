«Были близкие отношения»: Альбина Кабалина впервые рассказала о разочаровании в Машкове

07 ноября 2025, 13:26

Альбина Кабалина: Владимир Машков поверил сплетням обо мне

Альбина Кабалина (Фото: Радио 1)

Актриса Альбина Кабалина, наиболее известная по ролям в сериалах «Букины» и «Реальные пацаны» рассказала о закулисной драме, которая в одночасье превратила её из фаворитки курса в «персону нон грата».





Отвечая на вопрос ведущего подкаста «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1» о человеке, который когда-либо ее разочаровал, Кабалина без колебаний назвала имя Владимира Машкова. История относится ко времени её учёбы в школе Олега Табакова, когда она репетировала с Машковым в спектакле «13D».

«Супер мутная история, вообще непонятная. Я снималась в этот момент в своем первом проекте, и как-то... что-то донесли. То ли я начинаю пропускать репетиции, опаздываю. Но вместо того чтобы поговорить со мной, спросить: "Альбина, что происходит?", мне ничего не сказали. Я вообще не давала никакого неуважительного отношения к процессу, наоборот...» — приводит подробности актриса.

Владимир Машков (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

«Я становлюсь персоной, которую все обходят. В институте, в Школе-студии, меня просто... как бы отменили. Я была первым кандидатом на то, чтобы после выпуска быть актрисой МХАТа и «Табакерки», а в итоге я стала единственной девочкой на курсе, которая ни в театре, нигде. То есть из фаворитки — в персону нон грата».

«Мы с человеком репетировали, я приходила к нему, он приглашал меня на свое пятидесятилетие. То есть у нас были близкие, хорошие отношения. Почему он просто лично со мной не стал говорить и поверил каким-то сплетням за моей спиной?» — недоумевает Кабалина.