«Всё под контролем»: Певец Ваня Дмитриенко уклонился от ответа о службе в армии
Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи о возможном отчислении из вуза
В беседе с корреспондентом Mash певец Ваня Дмитриенко дал ответ на вопрос о возможном отчислении и службе в армии.
Иван продолжает учиться на режиссёрском факультете одного из столичных вузов. Эта учёба предоставляет ему отсрочку от призыва, поэтому военкомат его не беспокоит. Выяснилось, что 20-летний артист, который встречается с Анной Пересильд, редко посещает пары.
Однако сам Дмитриенко утверждает, что успешно пересдаёт все академические задолженности и держит ситуацию под контролем. Его основная деятельность сейчас — это концерты, гастроли и выступления на корпоративах.
«За посещения ещё никого из универов не отчисляли», — заявил артист.В университете, где учится Дмитриенко, нет военной кафедры. На прямой вопрос, готов ли он к службе в армии, певец не дал ответа.