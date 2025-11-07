«Всё под контролем»: Певец Ваня Дмитриенко уклонился от ответа о службе в армии

07 ноября 2025, 12:53

Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи о возможном отчислении из вуза

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

В беседе с корреспондентом Mash певец Ваня Дмитриенко дал ответ на вопрос о возможном отчислении и службе в армии.





Иван продолжает учиться на режиссёрском факультете одного из столичных вузов. Эта учёба предоставляет ему отсрочку от призыва, поэтому военкомат его не беспокоит. Выяснилось, что 20-летний артист, который встречается с Анной Пересильд, редко посещает пары.



Однако сам Дмитриенко утверждает, что успешно пересдаёт все академические задолженности и держит ситуацию под контролем. Его основная деятельность сейчас — это концерты, гастроли и выступления на корпоративах.

«За посещения ещё никого из универов не отчисляли», — заявил артист.