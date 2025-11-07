Достижения.рф

46 кг и железная воля: Мария Погребняк удивила поклонников тренировками

Мария Погребняк раскрыла вес свой вес в 46 кг и поразила фанатов формой
Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк раскрыла свой настоящий вес — 46 килограммов. В личном Telegram-канале блогер и мама четверых детей поделилась, что теперь хочет не худеть, а «доработать рельеф».



Ради этого она начала заниматься с утяжелением и уже показала видео с тренировки.

Поклонники оценили решимость Марии: «Так держать, мотивация на высоте!», «Какая красотка!» — написали ей подписчики.

Ранее Погребняк сообщала о проблемах со здоровьем: из-за подготовки к диагностике организма у неё произошло обезвоживание. Теперь она восстанавливается и бережнее относится к нагрузкам.

Софья Метелева

