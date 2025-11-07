«Обезьяны одинаковые, антисекс!»: Волочкова высказалась о конкурентках
Анастасия Волочкова снова устроила откровенный монолог — на этот раз о карьере, мужчинах и женщинах, увлекшихся пластикой.
В подкасте Kiss балерина резко высказалась о современных стандартах красоты.
«Ты говоришь про этих проституток... Я сношу голову людям. За счет того, что я — грандиозная женщина во всех смыслах. Во мне всё естественно. Сегодня какие есть кошёлки: они себе губы накачали, как обезьяны одинаковые, антисекс! А я вот со своими мужчинами разговариваю, они говорят: "Это просто треш, когда ты трогаешь женскую грудь, а там силикон"», — заявила артистка.В конце выступления Волочкова подчеркнула, что никого не осуждает, ведь «каждому своё». Но поклонники заметили — интонация явно выдала обратное.