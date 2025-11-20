«Было желание отделаться от него»: Любятинка откровенно рассказала о знакомстве с возлюбленным

20 ноября 2025, 11:01

Блогер Любятинка рассказала, что позволила своему новому парню заботиться о себе

Любятинка (фото: Радио 1)

Российский блогер Любятинка стала гостьей подкаста Геры Иващенко «Переговорка» на «Радио 1». Она откровенно рассказала о знакомстве со своим нынешним возлюбленным.





2 ноября пара отметила годовщину отношений. Любовь и Игорь познакомились на баскетбольной медиалиге, где она работает интервьюером. Первые два сезона она состояла в отношениях, а на третьем решила сделать акцент на себе, наслаждаться свободной жизнью после расставания, развиваться и проводить больше времени с подругами. Однако на горизонте появился коллега, с которым он ранее никогда не общалась.



«В один из очередных рабочих вечеров на медиабаскете прихожу я при полном параде, и в этот день был какой-то особый ажиотаж мужского внимания, все отвешивали комплименты. Я шла и вижу – стоит он и смотрит говорящим взглядом. Я прохожу мимо, а у нас с ним нет какой-то истории, как, например, с другими ребятами, с которыми мы пересекались и обменивались флиртом. И тут он говорит: «Люба, а пойдёмте поужинаем?». Я просто опешила, я не ожидала такой смелости. А у меня тогда не было нужного вайба и я ему говорю: «Слушай, ты такой резкий, как тебя хоть зовут?». Он отвечает: «Игорь». «О, как моего бывшего мужа», – заявляю. Он опешил и отметил, что не знает теперь, радоваться или переживать. Потом начался пинг-понг: у меня было желание как-то от него отделаться и пойти дальше с подружкой играть в дебильные игры «Кого ты сегодня выберешь воображаемым парнем?». А он очень настойчиво хотел добиться от меня номера телефона. В итоге я решила дать, но, чтобы потом написать в смс, что не готова», – поделилась Любятинка.

«И я начала уже про себя думать, что человек действительно хочет заботиться. Надо бы уже начать практиковать свою женскую энергию. Разреши ему уже позаботиться о себе. И я себя заставила», – рассказала блогер.