«Немного перебор»: блогер Любятинка честно рассказала об отношении к Ивлеевой

19 ноября 2025, 14:29

Блогер Любятинка назвала перебором давление на Ивлееву после «голой» вечеринки

Любятинка (фото: Радио 1)

Блогер Любятинка посетила подкаст Геры Иващенко «Переговорка» на «Радио 1». Она рассказала, как относится к «отмене» своей коллеги Насти Ивлеевой после её скандальной «голой» вечеринки и о том, как блогерам не повторять ошибки друг друга.





Любятинка отметила, что никогда не общалась с Ивлеевой близко. Однако встречалась с ней на светских мероприятиях и даже была на премьере её фильма, посвящённого блогингу.







«К персонажу Насти Ивлеевой я отношусь уважительно, потому что человек в схожей деятельности добился хороших результатов, она классная девчонка. Но, по мне, конечно, то, как её топят – это немного перебор», – высказалась блогер.

Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)

«Я вообще стараюсь обособленно держаться от блогерских тусовок, но, правда, в TikTok-доме я была, там было весело, я ни с кем не поссорилась», – отметила Любятинка.