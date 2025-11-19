«Немного перебор»: блогер Любятинка честно рассказала об отношении к Ивлеевой
Блогер Любятинка назвала перебором давление на Ивлееву после «голой» вечеринки
Блогер Любятинка посетила подкаст Геры Иващенко «Переговорка» на «Радио 1». Она рассказала, как относится к «отмене» своей коллеги Насти Ивлеевой после её скандальной «голой» вечеринки и о том, как блогерам не повторять ошибки друг друга.
Любятинка отметила, что никогда не общалась с Ивлеевой близко. Однако встречалась с ней на светских мероприятиях и даже была на премьере её фильма, посвящённого блогингу.
«К персонажу Насти Ивлеевой я отношусь уважительно, потому что человек в схожей деятельности добился хороших результатов, она классная девчонка. Но, по мне, конечно, то, как её топят – это немного перебор», – высказалась блогер.
Она добавила, что все блогеры должны следить за происходящим в медийном пространтстве, чтобы не повторять ошибок коллег. Однако какой-то конкретный свод правил на этот счёт отсутствует, поэтому звёздам соцсетей приходится действовать интуитивно и аккуратно идти своим путём.
«Я вообще стараюсь обособленно держаться от блогерских тусовок, но, правда, в TikTok-доме я была, там было весело, я ни с кем не поссорилась», – отметила Любятинка.