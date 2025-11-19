«Мне становится не по себе»: Любятинка о страхе взлома и о том, почему стесняется называть себя блогером

19 ноября 2025, 13:58

Блогер Любятинка стесняется называть себя блогером из-за опошленного термина

Гера Иващенко и Любятинка (фото: Радио 1)

Популярная российская блогер Любятинка в гостях у Геры Иващенко в «Переговорке» на «Радио 1» рассказала, почему стесняется называть себя блогером, и что на самом деле произошло со взломами аккаунтов звёзд соцсетей.





Прежде всего, Любятинка призвала окончательно определиться с тем, кто такой блогер и какие конкретно люди подпадают под этот термин.



«Блогер – это такой, как я, который несёт любовь, свет, улыбки, или тот, кто старичков разводит и пранкует? Это всё как будто объединено, поэтому лучше сделать какие-то ответвления: хороший и дурной блогер. И вот это обобщённое определение настолько опошлено, что я начинаю стесняться этого. Мне становится не по себе, когда люди насмотрятся бессердечных пранкеров и начинают говорить: «А, так она тоже блогерша». Но я ж не такая», – отметила Любятинка.

«Блогер – это в целом человек, который транслирует то, что он делает и чем живёт в соцсетях. Когда я начинала, я была фитнес-тренером, можно ли такого человека назвать бездельником? – нет. Я вижу женщин, которые работают в столовых, и тоже ведут свой блог. Ну разве они бездельничают? – нет. Тут тоже есть спорные моменты, поэтому нужно конкретно каждого разбирать», – подчеркнула Любятинка.

Любятинка (фото: Радио 1)

«Людям сейчас вообще не свойственно вникать в материал. Они где-то отстранённо слышали от соседки, что у её подружки дочь Оксанка – дармоедка, целыми днями сидит в этих «тиктоктах», снимает эти видосы. И вот это всё их знание о блогинге, поэтому они, видя все эти взломы страниц, будут только радоваться. Но есть люди, которые хоть чуть-чуть понимают, как тяжело собрать свою аудиторию, как выйти и сказать что-то такое, чтобы тебя посмотрели 200-300 тысяч человек. Если это ерундистика такая, как все вокруг говорят, почему бы вам не делать её? А все потому, что ей заниматься тоже не так-то легко. Соответственно, от незнания того, как устроен блогинг, рождаются такие поверхностные мнения об этой сфере», – пояснила Любятинка.

«Мне кажется, там чью почту удалось узнать, тех и взламывают. Вряд ли они опираются на какой-то моральный ориентир, вот мол она хороший блогер, мы, как Робин Гуды, не будем её взламывать. Или даже если взломаем, мы её подписчиков отдадим кому-то, у кого их мало. Они, мне кажется, пытаются всех взламывать, а там, как удаётся. Конечно, я сижу и ёрзаю, мне неприятно, что меня это тоже может коснуться», – заявила Любятинка.