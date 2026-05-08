«Бился головой об стену»: избиение и внешность 34-летнего старика. Что произошло с мужем Марии Мироновой после развода?
Развод Марии Мироновой и судебные разбирательства с бывшим мужем — главная тема обсуждений. Но аудиторию волнует не столько суть конфликта, сколько разительные перемены во внешности Андрея Сороки, произошедшие после свадьбы и последующего развода с актрисой. Почему вид 34-летнего мужчины вызывает вопросы у публики и какие обвинения звучат в адрес известной артистки, расскажет «Радио 1».
Что связало 24-летнего актёра и 42-летнюю Миронову?Путь Андрея Сороки в Москву начался из башкирского Стерлитамака. Выросший в многодетной семье юноша с детства осваивал гитару, а позже отправился в Екатеринбург — штурмовать театральный институт. Диплом открыл дорогу на московскую сцену: молодого актёра приняли в труппу Губернского театра. Параллельно он обивал пороги кинопроб, однако режиссёры доверяли ему лишь небольшие эпизоды. Экс-супруг мелькал на втором плане в фильмах «Мент в законе», «Кухня. Последняя битва» и ещё нескольких проектах. Звёздных работ Андрей так и не дождался. О том, как именно познакомились Андрей Сорока и Мария Миронова, которая старше его на 18 лет, практически ничего не известно. Театральная дива всегда тщательно оберегала личную жизнь от посторонних глаз и делилась лишь самым необходимым минимумом.
Широкая публика узнала об их браке далеко не сразу. Лишь со временем в Сети начали всплывать подробности: оказалось, жить вместе они стали ещё в 2016 году. На тот момент Мироновой было 42, а Сороке — 24. Разница в возрасте актрису не смущала, несмотря на то, что у неё за спиной к тому времени было уже три брака с последующими разводами.
Трое мужчин и одно имя: признание МироновойСлухи вокруг наследницы знаменитой фамилии не утихали, и скрывать очевидное стало невозможно: внимательные поклонники заметили, что актриса находится в положении. В сентябре 2019 года дочь великого артиста опубликовала в соцсетях откровенный пост, в котором рассекретила сразу две новости: свой тайный брак с музыкантом Андреем Сорокой и беременность вторым ребёнком.
«Год назад мы с Андреем поженились. Мы ждём малыша», — написала Мария в соцсетях.Первенец актрисы, Андрей, уже взрослый. Публиковать фото мужа она не стала, показав лишь снимок их рук с обручальными кольцами. Супруга представила благоверного как «директора по развитию русско-японской компании», не упомянув о его актёрском прошлом. Женщина с иронией заметила, что мужчин теперь трое и у всех одно имя: мужа зовут так же, как старшего сына и легендарного отца — Андрей.
Насилие, детские кошмары и молчаниеПоклонники искренне радовались за 46-летнюю представительницу прославленной семьи, когда та стала мамой во второй раз — на свет появился сын Фёдор. Однако никаких откровений о семейной жизни от Мироновой больше не последовало. И вот недавно публика испытала новый шок: выяснилось, что супруги расторгли брак ещё в 2023 году. Верная своей привычке, звезда театра и кино хранила молчание, но шила в мешке не утаишь.
Развод спровоцировал шокирующий эпизод, произошедший на дне рождения старшего сына актрисы. По версии Мироновой, Сорока жестоко избил её брата: врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и множественные ушибы головы. Самое страшное, что свидетелем сцены насилия стал младший сын Фёдор, после чего маленький мальчик целый год мучился приступами агрессии.
«Федя пинался, кусался, бил своей головой об стену, бил меня головой об пол, орал благим матом», — рассказывала Миронова в интервью изданию StarHit.Звезда экрана также отмечала, что на протяжении последующих месяцев мальчику снились кошмары, он постоянно вскакивал по ночам с криками, и она не знала, чем помочь отпрыску. Сейчас в суде решается вопрос о дальнейших контактах отца с ребенком, и до вердикта Миронова твердо намерена оградить сына от встреч с бывшим мужем.
Что случилось с внешностью бывшего мужа МироновойВпрочем, пользователей Сети поразил не столько сам развод и его причины, сколько разительные перемены во внешности актёра из «Пятницкого». За несколько лет мужчина изменился практически до неузнаваемости. Когда-то разница в возрасте между супругами бросалась в глаза: Андрей выглядел молодым, подтянутым и привлекательным мужчиной. Сейчас ему 34, но на вид можно дать на 10–15 лет больше. Сорока заметно прибавил в весе, черты лица словно оплыли, а взгляд потух. Едва в Сети появились свежие снимки, аудитория отреагировала мгновенно и весьма эмоционально, не скрывая неприятного изумления.
«Превратился в скуфа»; «Где она его нашла — неужели всё было так безнадёжно»; «Видно, заедает стресс после расставания»; «Был вполне ничего себе, а теперь без слёз на него не взглянуть»; «Сел на шею к тётке и отъелся», — комментировали пользователи.
Эмоциональное заявление актрисыТеатрал предпочитает отмалчиваться в ответ на язвительные комментарии о его внешнем виде, на кону стоит нечто гораздо более важное, чем фигура и чужое мнение. Уже в июне состоится предварительная беседа, которая определит, разрешат ли ему встречи с сыном. Если сторонам не удастся достичь компромисса, вопрос о дальнейших действиях, в том числе о роли органов опеки в разрешении спора, будет решаться позже в рамках судебного процесса.
«На протяжении всех лет жизни ребёнка вся ответственность — материальная и моральная — за него лежала и лежит на мне. К сожалению, всё это не имеет никакого отношения к бывшему мужу. Он не проявляет ни малейшего интереса к этому всему… И сейчас на меня подали в суд! Ребёнка я не отдам!» — написала Мария Миронова в своём блоге.
Кому сочувствуют коллегиРеакция в профессиональной среде оказалась неоднозначной. Многие коллеги выразили солидарность с актрисой, но были и те, кто видит корень проблем в ней самой. Так, поддержку Сороке неожиданно оказал его партнёр по съёмочной площадке — актёр и режиссёр Николай Сахаров.
«Почему Андрею не разрешают видеться с ребёнком? На каком основании мальчика лишают отца?! Этот парень вызывает сочувствие и желание помочь», — заявил режиссёр в интервью.По мнению Сахарова, главная причина разлада — колоссальная разница в возрасте. Сорока ещё только вступает в пору зрелости, а дочь Андрея Миронова уже осваивает кинороли матерей и бабушек. Такой дисбаланс, полагает коллега по цеху, ведёт к напряжению и недопониманию. Не умолчал Сахаров и о другом: он убежден, что своим положением в профессии актриса во многом обязана известной фамилии.
«Он, в отличие от бывшей жены, не родился в "золотой люльке". Талантливый парень, хороший актёр, очень работоспособный, креативный. Почему он должен страдать? Я всегда поддерживаю людей, у которых куда меньше шансов сделать карьеру, чем у представителей знаменитых династий», — цитирует слова Сахарова «МК».