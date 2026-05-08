SHAMAN расплакался на сцене
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, не смог сдержать слез на концерте в подмосковном Королеве. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на его представителей.
Как отмечает издание, эмоции взяли верх над певцом во время исполнения песни «ЗА ТЕХ». Зрители подняли над головами портреты своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Этот момент стал одной из самых пронзительных частей программы «30 лет на сцене». Зал фактически превратился в место общей памяти. Акция, получившая сценическое продолжение без официальных объявлений и формальных рамок, напомнила формат «Бессмертного полка».
Ранее стало известно, что гонорар SHAMAN за этот концерт может составить свыше четырех миллионов рублей.
Читайте также: